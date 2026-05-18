محمود عثمان: مصر صنعت المعجزة في الصحراء.. والدلتا الجديدة بوابة ضخمة للاستثمار والتنمية

قال الدكتور محمود عثمان، سفير التنمية المستدامة في هيئة السفراء العرب، إن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة استطاعت من خلالها تحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى أراضٍ زراعية منتجة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تعكس حجم الإرادة والعمل الذي تبذله الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

الاستفادة من الخبرات الدولية

وأوضح محمود عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك جهودًا مستمرة للاستفادة من الخبرات الدولية ودعم خطط التنمية داخل مصر، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل فرصة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، خاصة القطاع الزراعي.



وأشار إلى أن العقيد الدكتور بهاء الغنام يؤدي دورًا بارزًا في تنفيذ المشروعات القومية، مؤكدًا أنه يعمل بفكر علمي وشغف كبير ساهم في نجاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة.

حجم الجهد المبذول

وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة انطلق منذ عام 2017، وأن العمل داخله يجري بوتيرة متسارعة وعلى مدار الساعة، في صورة تعكس حجم الجهد المبذول لإنجاز المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية.

التحديات والضغوط العالمية

وأكد محمود عثمان أن الشعب المصري يمتلك قدرة استثنائية على العمل والإنتاج رغم التحديات والضغوط العالمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في مصر من مشروعات وتنمية يتم في ظروف صعبة تمر بها المنطقة والعالم.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا كبيرًا في الاستثمار داخل المناطق الصحراوية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وخلق فرص تنموية جديدة تدعم الاقتصاد المصري.