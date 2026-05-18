شبانة: لو فاز الزمالك بالدوري سيكون دوري الجماهير وممدوح عباس

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تتويج الزمالك بلقب الدوري حال تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا يجب ان ينسب لممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، والجماهير.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "لو فاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا وتوج بالدوري سيكون هذا الدوري دوري الجماهير وممدوح عباس".

وأضاف: "ممدوح عباس سدد ما يقرب من نصف مليار جنيه لصالح نادي الزمالك خلال الفترة الماضية".



وتابع:"الجماهير كانت الداعم الأساسي للفريق في كل المباريات، وكانت حاضرة بكثافة في المدرجات وساهمت في مساندة اللاعبين بشكل كبير".