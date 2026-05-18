خالد جلال: الإسماعيلي يُحتضر.. وإذا استمرت الأزمات سيهبط للدرجات الأدنى

أكد خالد جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أنه تولى المسؤولية في ظروف بالغة الصعوبة، مشيرًا إلى أن الفريق عانى كثيرًا هذا الموسم وسط أزمات متراكمة تهدد مستقبل النادي العريق.

وأوضح خالد جلال في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، تقديم الإعلامي هاني حتحوت، أن التعادل كان العنوان الأبرز لأداء الإسماعيلي خلال الدور الثاني من الدوري المصري، لافتًا إلى أن الفريق قدم مستويات جيدة رغم غياب الدوافع والإمكانات.

وأشاد المدير الفني بحارس المرمى الشاب عبد الرحمن محروس، مؤكدًا أنه حارس واعد ونجح في حصد جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي، كما شدد على أن قطاع الناشئين يضم عناصر مميزة لكنهم يتعرضون لضغوط هائلة.

وأشار خالد جلال إلى أن أزمات الإسماعيلي لم تُحل منذ الموسم الماضي، رغم تأكد هبوط الفريق حينها، مؤكدًا أن النادي لم يجد من يسانده، قائلاً: "مفيش حد ساعد الإسماعيلي وخلصوا عليه".

وأضاف أن الإسماعيلي لا يمتلك موارد مالية حقيقية تمكنه من سداد التزاماته أو الخروج من أزماته، مؤكدًا أن جماهير الدراويش هي الأكثر ظلمًا في ظل ما يحدث لناديها.

وشدد خالد جلال على ضرورة إنقاذ الإسماعيلي سريعًا دون المساس بهويته التاريخية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون حلول جذرية قد يؤدي إلى هبوط الفريق إلى الدرجة الثالثة أو الرابعة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يترك المسؤولية في أصعب الظروف، وكان يتمنى مواصلة المحاولة لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط، حفاظًا على تاريخ أحد أكبر الأندية المصرية.