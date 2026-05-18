برئاسة شريف باشا .. صحة النواب تناقش فوضى الوصفات الطبية على الإنترنت

بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار تحرك برلماني موسع لضبط المنظومة الرقمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وسط حضور ملموس من أعضاء اللجنة لمناقشة أبعاد الأزمة الحالية وبحضور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

خصصت اللجنة اجتماعها الأول اليوم لعقد جلسة استماع موسعة تتمحور حول "الدور الرقابي والتنظيمي للمعلومات الطبية التي تقدم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي".

انتشار النصائح الطبية العشوائية

وتستهدف الجلسة وضع حد لانتشار النصائح الطبية العشوائية والوصفات غير المستندة إلى أساس علمي، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين وتدخلاً غير قانوني في مهنة الطب.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة استعراضاً لآليات التنسيق المشترك بين اللجنة والجهات التنظيمية والإعلامية المختصة، للوصول إلى أطر تشريعية وتنفيذية صارمة تحكم نشر المحتوى الطبي عبر الفضاء الإلكتروني.

وتسعى اللجنة من خلال هذه النقاشات إلى تفعيل الرقابة الطبية وحماية الأمن الصحي العام من الشائعات والاجتهادات الشخصية المضللة.