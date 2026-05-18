الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

عند 53 جنيها.. تعرف على سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

محمد صبيح

شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات الاثنين، مع تمركز الأسعار في أغلب البنوك حول مستوى 53.27 جنيه، وسط هدوء نسبي في حركة سوق الصرف واستمرار ترقب المتعاملين لتغيرات الدولار عالميًا.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 53.270 جنيه للشراء و53.370 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجلته أغلب البنوك الكبرى.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

  • HSBC:
    53.407 شراء – 53.508 بيع (أعلى سعر بيع اليوم)
  • البنك العقاري المصري العربي:
    53.270 شراء – 53.370 بيع

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

جاءت أسعار الدولار متقاربة في أغلب البنوك عند مستوى:

  • بنك قناة السويس:
    53.270 شراء – 53.370 بيع
  • بنك مصر:
    53.270 شراء – 53.370 بيع
  • QNB الأهلي:
    53.270 شراء – 53.370 بيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB):
    53.270 شراء – 53.370 بيع
  • البنك الأهلي المصري:
    53.270 شراء – 53.370 بيع
  • بنك الإسكندرية:
    53.270 شراء – 53.370 بيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

الدولار يواصل تراجعه مع تنامي رهانات التهدئة بالشرق الأوسط

سجل البنك المركزي المصري:
53.264 جنيه للشراء – 53.403 جنيه للبيع

حركة الدولار اليوم

تعكس حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي، حيث تراوحت الأسعار بين 53.25 و53.50 جنيه، مع تقارب واضح بين معظم البنوك، ما يشير إلى حالة هدوء في سوق الصرف خلال تعاملات اليوم.

