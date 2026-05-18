مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10956 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم الاثنين، منخفضًا بمقدار (11.84) نقطة، ليصل إلى مستوى (10956.10) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.6) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (214) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (63) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (195) شركة.

وكانت أسهم شركات: "تبوك الزراعية، والكيميائية، وأنابيب الشرق، وجرير، وعلم" الأكثر ارتفاعًا،فيما سجلت أسهم شركات: "سينومي ريتيل، وتوبي، وثمار، وتسهيل، وريدان" أكبر انخفاض في التعاملات.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين (5.69%) و(7.71%)، فيما كانت أسهم شركات: "أرامكو السعودية، وأمريكانا، والكيميائية، وبترو رابغ، وكيان السعودية"، الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات: "أرامكو السعودية، وعلم، والراجحي، وأكو، والأهلي"، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (109.72) نقاط، ليصل إلى مستوى (22723.91) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.