قبل أن تفاجأ بإيقاف حسابك.. أخطاء مصرفية يرتكبها العملاء يوميا تعرف عليها

يتعامل كثير من المواطنين مع الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان باعتبارها خدمات تلقائية لا تحتاج إلى متابعة مستمرة، لكن تجاهل بعض التفاصيل البسيطة قد يؤدي إلى تراكم مديونيات أو إيقاف الخدمة بشكل مفاجئ.

ويؤكد خبراء مصرفيون لصدى البلد أن عددا كبيرا من المشكلات يبدأ بأخطاء يومية متكررة يقع فيها العملاء دون انتباه.

ويأتي في مقدمة هذه الأخطاء ترك الحساب أو البطاقة دون استخدام لفترات طويلة مع استمرار احتساب الرسوم الدورية وعمولات التجديد، إلى جانب تجاهل رسائل البنك النصية أو البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب.

كما يتسبب عدم تحديث رقم الهاتف أو محل الإقامة في فقدان التواصل مع البنك وعدم معرفة أي التزامات مالية مستحقة.

ومن الأخطاء الشائعة أيضا عدم مراجعة كشف الحساب بشكل دوري، والاكتفاء بمعرفة الرصيد فقط دون متابعة الرسوم أو العمليات الصغيرة.

ويحذر متخصصون من الاعتماد الكامل على الخصم التلقائي دون التأكد من وجود رصيد كافٍ وقت السداد.

كما يخطئ بعض العملاء عند الاعتقاد أن التوقف عن استخدام البطاقة يعني إلغاءها تلقائيا، بينما تظل الرسوم قائمة ما لم يتم إغلاقها رسميا.

وينصح الخبراء بمتابعة الحسابات شهريا، والاحتفاظ بإثباتات السداد، والتواصل السريع مع البنك فور ظهور أي مبلغ غير مفهوم لتجنب تحول مبالغ بسيطة إلى مديونيات أكبر