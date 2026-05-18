ألمانيا تدين استهداف محطة "براكة" للطاقة النووية في الإمارات

أدان المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم الإثنين، بشدة الهجمات الإيرانية الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى.

وكتب في بيان له على منصة إكس: "ندين بشدة تجدد الغارات الجوية الإيرانية على الإمارات العربية المتحدة وشركاء آخرين".

وأضاف: "إن الهجمات على المنشآت النووية تُشكل تهديدًا لأمن شعوب المنطقة بأسرها"، في إشارة إلى غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت محطة براكة النووية في أبوظبي يوم أمس الأحد، ما أدى إلى اندلاع حريق.

كما دعا ميرز إيران إلى الدخول في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة، والكف عن تهديد جيرانها، وفتح مضيق هرمز بالكامل.

وقد شنت إيران العديد من الغارات على دول مجاورة في المنطقة منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما عليها في 28 فبراير الماضي، وأغلقت فعليًا المضيق، وهو ممر حيوي لنقل النفط.

ويبدو أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أوائل أبريل وتم تمديده لاحقًا بات هشًا بشكل متزايد مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.