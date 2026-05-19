قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع في الوجه.. القبض على عامل تعدى على قائد دراجة نارية في كفر الشيخ
الأهلي يفتح خط المغرب الساخن.. عبد الحفيظ يراهن على بوجلبان لحسم صفقة الهداف قبل بيراميدز والخليج
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي
سماع دوي انفجـ ـارات في جزيرة قشم.. ومشروع قرار ضد إيران بمجلس الأمن
هاني سويلم يتفقد مشروعات الري الحديث بقنا.. والطاقة الشمسية تدعم 17 ألف مزارع
الغربية تُصدر عبقرية جديدة.. سلمى أشرف تبدأ من المدرسة الحكومية بالقرية وتنتهي وصيفةً للعالم في الروبوتات الذكية
الصحة: تحديث 63 ماكينة غسيل كلوي و151 كرسيا وتطوير 15 محطة معالجة مياه
مصر تعزز حضورها العالمي.. وزير الطيران يفتتح مؤتمر إياتا للمناولة الأرضية (IGHC 2026) بالقاهرة
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين
الجيش الإيراني يتوعد الأعداء.. والخارجية القطرية: لا يجوز لأي دولة إغلاق هرمز
سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية ولم يعرف السبب بعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بورصة الدواجن اليوم.. استقرار ملحوظ وعروض ترويجية على الكميات بالأسواق

الدواجن
الدواجن
قسم الخدمات

​شهدت أسواق الدواجن واللحوم البيضاء، اليوم الثلاثاء 19 مايو، حالة من الاستقرار في الأسعار بمختلف الأصناف، مع اتجاه العديد من التجار لتقديم عروض وتخفيضات سعرية جاذبة للمستهلكين عند الشراء بكميات (وزن 3 إلى 10 كيلوغرامات)، وذلك لتنشيط حركة البيع والشراء.

​ونرصد في السطور التالية خريطة الأسعار التفصيلية لكافة الأنواع ومشتقاتها والتي جاءت على النحو التالي:

​أولاً: أسعار الفراخ (البيضاء والبلدي والأمهات)

و​تنوعت أسعار الدواجن لتناسب مختلف الشرائح الاستهلاكية، وجاءت أسعارها كالتالي:

  • ​الفراخ البيضاء: سجل الكيلو 90 جنيهاً، بينما تراجع السعر في العرض الترويجي لـ 850 جنيهاً عند شراء كمية 10 كيلوغرامات.
  • ​فراخ بيضاء "حشو": (وزن كيلو وربع تقريباً) سجل عرض الـ 4 فرخات نحو 400 جنيه.
  • ​الفراخ البلدي: سجل الكيلو 110 جنيهات، مع عرض خاص لـ 10 كيلوغرامات بسعر 999 جنيهاً.
  • ​الفراخ البلدي الصعيدي والفراخ الحشو: استقر السعر عند 130 جنيهاً للكيلو.
  • ​الفراخ البلدي العتاقي: سجلت 100 جنيه للكيلو، و800 جنيه لوزن 10 كيلوغرامات.
  • ​الديوك الأمهات (بلدي): بلغت 100 جنيه للكيلو.
  • ​الأمهات الأبيض: سجلت السعر الأقل في الأسواق عند 80 جنيهاً للكيلو.

​ثانياً: أسعار الطيور الأخرى (البط، الرومي، الحمام، الأرانب)

​حافظت الطيور البديلة على مستوياتها السعرية المعتادة وجاءت كالآتي:

  • ​البط البلدي: 150 جنيهاً للكيلو.
  • ​الرومي البلدي: 170 جنيهاً للكيلو، بينما سجل الرومي الأبيض 140 جنيهاً.
  • ​الوز الشامورت: 130 جنيهاً للكيلو.
  • ​الأرانب البلدي: 120 جنيهاً للكيلو.
  • ​الحمام الجامبو: استقر سعر الجوز عند 240 جنيهاً.

​ثالثاً: مجزءات الرومي ومشتقاته

و​تُعد مشتقات الرومي خياراً مفضلاً للعديد من الأسر، وسجلت اليوم:

  • ​بانيه ورستو رومي: 280 جنيهاً للكيلو.
  • ​شاورما رومي: 250 جنيهاً للكيلو.
  • ​أوراك رومي: 160 جنيهاً للكيلو.
  • ​كبد وقوانص رومي: 140 جنيهاً للكيلو.
  • ​عكاوي رومي: 80 جنيهاً للكيلو.
  • ​أجنحة رومي: 8 جنيهات للكيلو.

​رابعاً: أسعار مشتقات ومجزءات الفراخ (البانيه والشيش والأوراك)

و​تميزت أسعار المجزءات اليوم بوجود عروض توفيرية واضحة عند شراء الكميات:

  • البانيه 220 جنيهاً 999 جنيهاً للخمسة كيلو
  • الأوراك 100 جنيه 450 جنيهاً للخمسة كيلو
  • الشيش طاووق 200 جنيه 550 جنيهاً للثلاثة كيلو
  • شاورما الفراخ 200 جنيه 550 جنيهاً للثلاثة كيلو
  • الدبابيس 140 جنيهاً 400 جنيه للثلاثة كيلو
  • الحمام الكداب 140 جنيهاً 400 جنيه للثلاثة كيلو
  • صدور بالعظم 140 جنيهاً 400 جنيه للثلاثة كيلو
  • الكبد والقوانص 100 جنيه 200 جنيه لـ (2.5 كيلو)
  • الأجنحة والوينجز 60 جنيهاً
الدواجن الطيور الفراخ أسعار الطيور أسعار الدواجن بورصة الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

خلال الجولة

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد تطوير المستشفى الجامعي.. وتحديث شامل لأقسام الطوارئ والنساء

الفاعليات

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد لجان امتحانات كلية الزراعة ويؤكد جاهزية المعامل

جهود إزالة التعديات

محافظ أسوان يتابع جهود إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 29

بالصور

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها

تموين الشرقية يضبط 5.5 طن مخللات فاسدة و 26ألف لتر وقود مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

أبطال فيلم FJORD يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان كان

ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد