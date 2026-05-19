بورصة الدواجن اليوم.. استقرار ملحوظ وعروض ترويجية على الكميات بالأسواق

​شهدت أسواق الدواجن واللحوم البيضاء، اليوم الثلاثاء 19 مايو، حالة من الاستقرار في الأسعار بمختلف الأصناف، مع اتجاه العديد من التجار لتقديم عروض وتخفيضات سعرية جاذبة للمستهلكين عند الشراء بكميات (وزن 3 إلى 10 كيلوغرامات)، وذلك لتنشيط حركة البيع والشراء.

​ونرصد في السطور التالية خريطة الأسعار التفصيلية لكافة الأنواع ومشتقاتها والتي جاءت على النحو التالي:

​أولاً: أسعار الفراخ (البيضاء والبلدي والأمهات)

و​تنوعت أسعار الدواجن لتناسب مختلف الشرائح الاستهلاكية، وجاءت أسعارها كالتالي:

​الفراخ البيضاء: سجل الكيلو 90 جنيهاً، بينما تراجع السعر في العرض الترويجي لـ 850 جنيهاً عند شراء كمية 10 كيلوغرامات.

​فراخ بيضاء "حشو": (وزن كيلو وربع تقريباً) سجل عرض الـ 4 فرخات نحو 400 جنيه.

​الفراخ البلدي: سجل الكيلو 110 جنيهات، مع عرض خاص لـ 10 كيلوغرامات بسعر 999 جنيهاً.

​الفراخ البلدي الصعيدي والفراخ الحشو: استقر السعر عند 130 جنيهاً للكيلو.

​الفراخ البلدي العتاقي: سجلت 100 جنيه للكيلو، و800 جنيه لوزن 10 كيلوغرامات.

​الديوك الأمهات (بلدي): بلغت 100 جنيه للكيلو.

​الأمهات الأبيض: سجلت السعر الأقل في الأسواق عند 80 جنيهاً للكيلو.

​ثانياً: أسعار الطيور الأخرى (البط، الرومي، الحمام، الأرانب)

​حافظت الطيور البديلة على مستوياتها السعرية المعتادة وجاءت كالآتي:

​البط البلدي: 150 جنيهاً للكيلو.

​الرومي البلدي: 170 جنيهاً للكيلو، بينما سجل الرومي الأبيض 140 جنيهاً.

​الوز الشامورت: 130 جنيهاً للكيلو.

​الأرانب البلدي: 120 جنيهاً للكيلو.

​الحمام الجامبو: استقر سعر الجوز عند 240 جنيهاً.

​ثالثاً: مجزءات الرومي ومشتقاته

و​تُعد مشتقات الرومي خياراً مفضلاً للعديد من الأسر، وسجلت اليوم:

​بانيه ورستو رومي: 280 جنيهاً للكيلو.

​شاورما رومي: 250 جنيهاً للكيلو.

​أوراك رومي: 160 جنيهاً للكيلو.

​كبد وقوانص رومي: 140 جنيهاً للكيلو.

​عكاوي رومي: 80 جنيهاً للكيلو.

​أجنحة رومي: 8 جنيهات للكيلو.

​رابعاً: أسعار مشتقات ومجزءات الفراخ (البانيه والشيش والأوراك)

و​تميزت أسعار المجزءات اليوم بوجود عروض توفيرية واضحة عند شراء الكميات: