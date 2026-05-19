غوارديولا يعتزم الرحيل عن مانشستر سيتي

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية عن اعتزام المدرب الإسباني بيب غوارديولا الرحيل عن صفوف نادي مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت التقارير أنّ غوارديولا قد اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف "السيتيزنس" بعد مشوار تاريخي مظفّر.

وتولّى الإسباني (55 عاماً) المقاليد الفنية لمانشستر سيتي في عام 2016.

وحقق غوارديولا لقبه رقم 20 مع "سيتي" بعد الفوز على تشلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وتوّج غوارديولا بالعديد من الألقاب مع "سيتي" أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا (2022-2023)، ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة في كأس الاتحاد الإنجليزي وخمسة على مستوى كأس الرابطة الإنجليزية.

وتردّدت أخبار عن أنّ الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي غادر تشلسي قبل أربعة أشهر، هو المرشح الأبرز لخلافة غوارديولا.