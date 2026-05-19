محمد الجارحي : وزارة الشباب شريك أساسي في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة

فريدة محمد - ماجدة بدوى

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، اجتماعًا بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، لمناقشة خطة عمل وزارة الشباب والرياضة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحث جهود الوزارة في تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب في المحافظات لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتدريب وتأهيل الشباب على إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية متنوعة تحت رعاية الوزارة، إلى جانب أوجه التعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب محمد الجارحي بوزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذا هو أول حضور للوزير أمام اللجنة بعد توليه المسؤولية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالة واضحة من النشاط والتطوير داخل الوزارة، سواء على مستوى تطوير الهيكل الإداري، أو ضخ دماء جديدة، أو توسيع الشراكات مع الجهات الدولية والمانحة، وهو ما يعكس وجود رؤية جادة وجهد يستحق التقدير.

 وزارة الشباب والرياضة لا يقتصر دورها على النشاط الرياضي فقط

وأكد الجارحي أن لجنة المشروعات ترى أن وزارة الشباب والرياضة لا يقتصر دورها على النشاط الرياضي فقط، لكنها شريك أساسي في ملف التمكين الاقتصادي، خاصة في ظل امتلاكها شبكة ضخمة من مراكز الشباب تتجاوز ٤٥٧٠ مركزًا، إلى جانب مراكز التنمية والمدن الشبابية والرياضية والأندية الشعبية، وهي منشآت يمكن تعظيم الاستفادة منها  وتحويلها إلى منصات تدريب وتأهيل وريادة أعمال، بما يوفر فرصًا حقيقية للشباب في مختلف المحافظات.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه خلال الفترة المقبلة، وبرعاية اللجنة، سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الشباب والرياضة، بهدف دعم الشباب ورواد الأعمال، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية لهم، إلى جانب تفعيل الحوافز الواردة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، بما يدعم رواد الأعمال داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

وأضاف الجارحي أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى رؤية الوزارة وخطتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بربط مراكز الشباب بملفات التشغيل والتدريب وريادة الأعمال، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية.

وفي ختام الاجتماع، وجه النائب محمد الجارحي الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على العرض الذي قدمه أمام اللجنة، مؤكدًا أهمية العمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة ٢٠٢٥ – ٢٠٣٢، خاصة فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية في دعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي.

وأكدت اللجنة برئاسة الجارحي أهمية الإسراع في تنفيذ محاور التعاون المطروحة بين الوزارة جهاز تنمية المشروعات، والتوسع في تحويل مراكز الشباب إلى منصات تدريب وإنتاج وتشغيل، مع ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل والتجمعات الإنتاجية في المحافظات، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يضمن توفير فرص مستدامة للشباب على مستوى الجمهورية.

كما أشارت اللجنة إلى أهمية تقييم تجربة حاضنة ريادة الأعمال الرياضية التي أطلقتها الوزارة، لقياس ما تحقق من نتائج ومعالجة أي تحديات قد تواجهها، مؤكدة دعمها الكامل لتحويل مراكز الشباب إلى منصات تنموية واقتصادية، إلى جانب دورها الرياضي، بما يعزز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، ويتماشى مع توجهات الدولة للتنمية المستدامة.

وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في دعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الصناعات والخدمات الرياضية والتدريب الرياضي، باعتبارها قطاعات واعدة قادرة على توفير فرص عمل حقيقية، مع الاستفادة من البنية التحتية الكبيرة للمنشآت الشبابية والرياضية التي نفذتها الدولة منذ عام ٢٠١٤.

كما أوصت اللجنة بإطلاق منصة رقمية موحدة لوزارة الشباب والرياضة، لربط الشباب بفرص التدريب والتمويل والتشغيل والتسويق الإلكتروني للمشروعات الصغيرة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وأكدت اللجنة أهمية التوسع في تطبيق نظام الامتياز التجاري المصغر داخل مراكز الشباب، وإطلاق برنامج وطني لاكتشاف وتأهيل “سفراء ريادة الأعمال” داخل الجامعات ومراكز الشباب، بما يعزز ثقافة العمل الحر، ويدعم الاقتصاد الرقمي والإبداعي والرياضي.

واختتم الجارحي الاجتماع  بالتأكيد على أن اللجنة ستتابع، من خلال دورها الرقابي والتشريعي، مراحل تنفيذ هذه التوصيات، وقياس أثرها الميداني على تمكين الشباب المصري على أرض الواقع .

