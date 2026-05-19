أرنولد يعوّل على أصحاب الخبرة في تشكيلة العراق المبدئية لكأس العالم

أعلن غراهام أرنولد مدرب العراق تشكيلته المبدئية المكونة من 34 لاعبا استعدادا للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026™، إذ سيعول على أصحاب الخبرة بقيادة المهاجم أيمن حسين والجناح إبراهيم بايش.



وانتزع العراق آخر البطاقات المؤهلة للنهائيات المقامة في أمريكا الشمالية الشهر المقبل، بعد الفوز في نهائي الملحق العالمي بين القارات على بوليفيا في المكسيك في أبريل، ليعود لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.

واصطحب أرنولد تشكيلته التي فازت في الملحق إلى معسكر الفريق في مدينة جيرونا، حيث سيلعب العراق وديا ضد أندورا يوم 29 مايو قبل مواجهة إسبانيا في الرابع من يونيو.

ويلعب العراق في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج.

وجاءت التشكيلة المبدئية على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب، كميل سعدي

المدافعون: ريبين سولاقا، مناف يونس، أكام هاشم، زيد تحسين، ميثم جبار، فرانس بطرس، حسين علي، ميرخاس دوسكي، أحمد مكنزي، داريو نامو، أحمد يحيى، مصطفى سعدون.

لاعبو الوسط: أمير العماري، كيفن يعقوب، زيدان إقبال، يوسف الأمين، بيتر كوركيس، زيد إسماعيل، أيمار شير، حسن عبد الكريم، يوسف النصراوي، أحمد قاسم، إبراهيم بايش، ماركو فرج، كرار نبيل.

المهاجمون: علي جاسم، علي الحمادي، أيمن حسين، مهند علي، علي يوسف.