الحكومة تعزز المخزون الإستراتيجي للسلع لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العامين الماضيين ركزت بشكل أساسي على ضرورة تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، تحسبًا لأي تطورات إقليمية أو اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذا المخزون الاستراتيجي يضمن استمرار توافر احتياجات المواطنين بشكل منتظم، ويسهم في ضخ كميات كافية من السلع داخل الأسواق، بما يساعد على الحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية، بما يدعم الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة في ظل التحديات والظروف الإقليمية الراهنة.