أخبار السيارات| موكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. أحدث 5 موديلات في السوق المصري

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، وتتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



- أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏



- مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نظم نادي السيارات والرحلات المصري، بالتعاون مع مبادرة " تراث مصر الجديدة، مهرجان للسيارات الكلاسيكية بمنصة غرناطة بمنطقة مصر الجديدة.



- بقيادة مصر والمغرب.. مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا ترتفع 525%

سجلت سوق السيارات الكهربائية في أفريقيا نمو لافت خلال السنوات الأخيرة، بقيادة مصر والمغرب وجنوب أفريقيا، في ظل التوسع العالمي نحو وسائل النقل النظيفة وزيادة الاعتماد على المركبات الكهربائية داخل القارة السمراء.



- أسطورة كرة القدم ليفاندوفسكي سفيرا عالميا لعلامة شيري التجارية

أعلنت شركة شيري العالمية رسميا، خلال فعالية خاصة أقيمت في مركز عملياتها الأوروبي بمدينة برشلونا، عن اختيار أسطورة كرة القدم العالمية ليفاندوفسكي ‏ Robert Lewandowski سفير عالمي لعلامتها التجارية، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز رسالتها الإنسانية وفلسفتها العالمية "من أجل العائلة".



- تحاكي صوت الـV8‎.. مرسيدس AMG تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1153 حصانا

كشفت مرسيدس عن جيل جديد من سيارات الأداء الكهربائية عبر طراز ‏AMG GT 4-Door Coupe‏، في خطوة تمثل تحولا كبيرا للعلامة الشهيرة التي ارتبط اسمها لسنوات طويلة بمحركات ‏V8‏ القوية وصوتها المميز.