إلهام أبو الفتح
أصل الحكاية

أسرار تتحدى العلم.. ظواهر كونية حيرت العلماء وكشفت غرابة الفضاء

أمينة الدسوقي

رغم التقدم الهائل في علوم الفلك وتطور التلسكوبات والمركبات الفضائية، ما يزال الكون يخفي بين أرجائه أسرارا تفوق الخيال فكلما اقترب العلماء من تفسير ظاهرة كونية، ظهرت ألغاز جديدة تعيد طرح الأسئلة حول طبيعة هذا العالم الشاسع وقوانينه الغامضة.

وفي رحلة لا تنتهي لفهم الفضاء، رصد العلماء عدداً من الظواهر والأجسام الكونية التي بدت وكأنها تتحدى القوانين المعروفة للفيزياء والفلك، لتؤكد أن الكون لا يزال يحمل الكثير مما لم يُكتشف بعد.

مجرة بلا مادة مظلمة لغز يهز النظريات الفلكية

شكلت المجرة «NGC 1052-DF2» صدمة علمية بعدما أظهرت الدراسات أنها تكاد تخلو من المادة المظلمة، وهي المادة غير المرئية التي يعتمد عليها العلماء في تفسير تماسك المجرات واستقرارها بفعل الجاذبية.

والمثير للدهشة أن المجرة تبدو مستقرة رغم غياب هذا العنصر الأساسي، ما دفع الباحثين لإعادة التفكير في فهمهم التقليدي لكيفية تشكل المجرات، وطرح تساؤلات حول ما إذا كانت المادة المظلمة ضرورية فعلا لوجودها.

السديم المستطيل تصميم هندسي وسط الفوضى الكونية

اعتاد العلماء رؤية السدم بأشكال ضبابية وعشوائية، إلا أن «السديم المستطيل» كسر هذه القاعدة تماما، إذ ظهر ببنية هندسية متدرجة تشبه التصاميم المعمارية الدقيقة.

سديم الهلال

ويرجح الباحثون أن هذا الشكل الفريد نتج عن تفاعلات معقدة خلال المراحل الأخيرة من حياة نجم شبيه بالشمس، لكن السبب الحقيقي وراء هذا التنظيم المدهش لا يزال مجهولا، ما يجعله واحدا من أكثر الأجسام الكونية غموضا.

نجم برزيبيلسكي لغز كيميائي خارج التوقعات

يُعد نجم «برزيبيلسكي» من أكثر النجوم إثارة للحيرة في علم الفلك الحديث، بعدما كشف تحليل ضوئه عن وجود عناصر ثقيلة ونادرة، بعضها غير مستقر ولا يُفترض أن يبقى لفترات طويلة داخل النجوم.

السديم الجبار

هذا الاكتشاف دفع العلماء لطرح فرضيات متعددة، من بينها احتمال وجود عمليات فيزيائية غير معروفة تحدث داخل النجم، أو تعرضه لمصدر خارجي يمده بهذه العناصر باستمرار، دون الوصول إلى تفسير نهائي حتى الآن.

مجرة MoM-z14 مجرة ولدت أكثر نضجاً من المتوقع

تصنف «MoM-z14» ضمن أقدم وأبعد المجرات التي تمكن العلماء من رصدها، إلا أن المفاجأة أنها بدت أكثر سطوعا وتطورا مما تسمح به النماذج العلمية الخاصة بالمراحل الأولى لنشأة الكون.

فبحسب النظريات الحالية، كان من المفترض أن تكون المجرات الأولى صغيرة وضعيفة، لكن هذه المجرة ظهرت ببنية متقدمة وعناصر أكثر تعقيدا، ما يشير إلى أن تشكل المجرات ربما حدث بسرعة أكبر مما كان يُعتقد.

كوكب غريب يدور بطريقة شبه مستحيلة

في النظام النجمي «2M1510»، اكتشف العلماء كوكبا يتحرك في مدار غير مألوف، إذ يدور بزاوية شديدة الميل تكاد تكون عمودية على مستوى دوران نجومه.

هذا النوع من المدارات يُعد نادرا للغاية، لأنه يتعارض مع النماذج التقليدية لتكوين الكواكب، حيث يُفترض أن تؤدي قوى الجاذبية إلى طرد أي جسم يتحرك بهذه الطريقة أو منعه من الاستقرار داخل النظام النجمي.

قمر هايبريون جسم إسفنجي يدور بفوضى

يُعرف «هايبريون»، أحد أقمار كوكب زحل، بشكله الغريب الذي يشبه الإسفنج نتيجة كثرة الفجوات والتجاويف على سطحه، وهو ما يجعله مختلفاً عن معظم الأقمار الكروية المعروفة.

ولا تتوقف غرابته عند شكله فقط، بل إن حركته تبدو فوضوية وغير مستقرة بسبب التأثيرات الجاذبية المحيطة به، فيما تشير بعض الدراسات إلى تعرضه لظواهر كهربائية غير معتادة تزيد من غموضه.

مجرات شبه خالية من المادة المظلمة

إلى جانب المجرة الشهيرة «NGC 1052-DF2»، رصد العلماء مجرات أخرى تبدو فقيرة جداً بالمادة المظلمة أو شبه خالية منها، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للنظريات الفلكية الحديثة.

فالمادة المظلمة تُعد وفق النماذج الحالية العنصر الأساسي الذي يحافظ على ترابط المجرات، لكن اكتشاف مجرات مستقرة دونها يفتح الباب أمام احتمالات علمية جديدة قد تغير فهم البشر لبنية الكون.

الكون ما يزال مليئاً بالمفاجآت

تكشف هذه الظواهر السبع أن الفضاء لا يزال أبعد من أن يُفهم بالكامل، وأن كل اكتشاف جديد قد يقود إلى إعادة كتابة بعض القوانين والنظريات العلمية.

ورغم ما حققته البشرية من تطور مذهل في استكشاف الفضاء، يبقى الكون مساحة هائلة من الأسرار التي تنتظر من يفك شيفرتها.

ظاهرة كونية المركبات الفضائية علوم الفلك نجم برزيبيلسكي النظام النجمي «2M1510» هايبريون أقمار كوكب زحل

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
