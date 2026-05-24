سكاي نيوز: انفجارات قوية تهز كييف بعد هجوم صاروخي روسي واسع

أفادت شبكة سكاي نيوز بأن انفجارات قوية هزت العاصمة الأوكرانية كييف فجر الأحد، عقب هجوم صاروخي روسي واسع، وسط تحذيرات من السلطات الأوكرانية بشأن ضربات بالستية “ضخمة” استهدفت العاصمة وعدة مناطق أخرى.

ونقلت الشبكة عن رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشنكو، قوله إن الهجوم تسبب في تضرر أربعة مواقع على الأقل، بينها مبانٍ سكنية، فيما لجأ عشرات السكان إلى محطات المترو مع دوي الانفجارات وإطلاق صفارات الإنذار في أنحاء أوكرانيا.

ويأتي الهجوم بعد تحذير الرئيس الأوكراني من احتمال تنفيذ روسيا ضربة كبيرة باستخدام صاروخ “أوريشنيك” فرط الصوتي، القادر على حمل رؤوس نووية، وذلك عقب تهديدات روسية بالرد على هجوم أوكراني استهدف منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة موسكو.