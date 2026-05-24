كاميرا القاهرة الإخبارية ترصد آثار الدمار في كييف عقب استهداف 40 موقعًا

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، غيث مناف، بارتفاع حصيلة الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية إلى قتيلين وعدد من المصابين، وفق ما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف، مشيرًا إلى استهداف نحو 40 موقعًا في العاصمة ومحيطها.

وأوضح مناف أن صاروخًا روسيًا استهدف تعاونية للجرارات الزراعية في مدينة بيلا تسيركفا، ما أدى إلى تدمير ثلاث جرارات على الأقل دون تسجيل إصابات بشرية، فيما تركزت الهجمات داخل كييف على منشآت البنية التحتية، بينها شركة المياه الوطنية ومحطة مترو لوكيانيفسكا.

وأضاف أن المنطقة المستهدفة تعرضت للقصف أكثر من 18 مرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن بعض المباني التي طالها القصف تعود إلى الحقبة السوفيتية وكانت مرتبطة بالصناعات العسكرية سابقًا، قبل تحويلها إلى مجمعات سكنية.