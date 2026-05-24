طلبت الطلاق فقتلها.. إحالة متهم بقـتل زوجته في الإسكندرية إلى المفتي

قررت محكمة جنــ ــايات الإسكندرية إحالة أوراق المتــ ــهم «ب.ر.ال» إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعــ ــدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد إدانــ..ــته بقــ..ـتل زوجته «ا.ع.ب» داخل مسكن الزوجية فى منطقة عزبة سكينة بشرق الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية رقم 7044 لسنة 2026 جنــ ــايات الرمل ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بمقــ ــتل سيدة داخل شقتها بدائرة القسم، إثر تعرضها لعدة طعــ ــنات نافذة داخل شقتها.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق أن خــ ــلافات زوجية مستمرة نشبت بين المتــ..ــهم وزوجته قبل الواقعة بفترة طويلة، تصاعدت مع إصرار المجني عليها على الانفصال وترك منزل الزوجية والتوجه للإقامة لدى أسرتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استدرج زوجته للعودة إلى المنزل بعدما أوهمها بانتهاء الخلافات بينهما، إلا أنه كان يخطط للتخلص منها، وفور تجدد الحديث عن الطلاق انهال عليها بعدة طعــ..ــنات مستخدمًا ســ..ــلاحًا أبيض «سكــ..ــين»، ما أدى إلى إصــ..ــابتها بجــ..ــروح أودت بحياتها في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي انتهت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.