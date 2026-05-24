عناية رئيس الشيفت لاجازة النشر )) بيكيا باي .. نموذج جديد للقضاء على القمامة في الإسكندرية بنظام ذكي

فكرة تطبيق "بيكيا باي" تعتمد على شعار "سلم المخلفات واستلم الفلوس"، حيث يتيح للمواطنين التخلص الآمن من مخلفاتهم المنزلية مقابل نقاط يتم استبدالها بأموال سائلة أو خدمات، ما يشجع المجتمع على الفصل من المنبع.

تفاصيل المشروع

واستقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفداً من شباب الخريجين وممثلي شركة "بيكيا باي" (Bekia Pay)، وهي إحدى الشركات الناشئة المتخصصة في مجال تدوير وإدارة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى عائد مالي للمواطنين، وذلك لبحث سبل التعاون لدعم منظومة النظافة بالمحافظة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشاد المهندس أيمن عطية بالفكرة والجهد المبذول من الشباب القائمين على المشروع، مؤكداً دعم المحافظة الكامل للأفكار الابتكارية التي تخدم البيئة والمجتمع السكندري.

خطوة حقيقية وجادة للقضاء على ظاهرة القمامة

وأشار المحافظ إلى إن تطبيق 'بيكيا باي' هو أول خطوة حقيقية وجادة للقضاء على ظاهرة القمامة في شوارع الإسكندرية، فالاعتماد على التكنولوجيا وإشراك المواطن وتحفيزه مادياً هو الحل الأمثل لتغيير السلوك المجتمعي تجاه المخلفات، ونحن بحاجة إلى مثل هذه الحلول الذكية والمستدامة لتستعيد عروس البحر الأبيض المتوسط مظهرها الحضاري.

من جانبهم، أعرب ممثلو شركة "بيكيا باي" عن سعادتهم بترحيب ودعم محافظ الإسكندرية، موضحين أن الرؤية الأساسية للتطبيق تنطلق من مبدأ "بيكيا باي.. خلي المخلفات تبقى قيمة"، فبدلاً من أن تكون المخلفات عبئاً على الدولة والبيئة، يتم تحويلها إلى قيمة اقتصادية يستفيد منها المواطن، وتوفر للمصانع مواد خام معاد تدويرها.

ووجه محافظ الإسكندرية بالتنسيق بين الشركة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء إطلاق حملات توعية للمواطنين، وتحديد مراكز تجميع ونقاط انطلاق للتطبيق في مختلف الأحياء، تمهيداً لتعميم التجربة بالكامل.