مجلس جامعة الإسكندرية يشدد على الانضباط الكامل خلال الامتحانات الفصل

عقد مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، اجتماعا اليوم "الأحد".

وشدد الاجتماع على عمداء الكليات ضرورة الالتزام الكامل بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة داخل اللجان بما يضمن انتظام وحسن سير العملية الامتحانية، ويُسهم في تمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم في مناخ آمن ومنضبط.

إجراءات الجامعة خلال الامتحانات

وأكد على منع دخول الطلاب إلى اللجان بعد بدء توزيع أوراق الأسئلة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من مجلس الجامعة، كما شدد على الالتزام بقواعد مكافحة الغش، والتصدي لكافة أشكال الإخلال بنظام الامتحانات، مع منع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان الامتحانية، إلى جانب التأكيد على تشكيل لجان طوارئ بكل كلية للتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، ومراعاة ظروف الطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب الدمج وتوفير كافة التسهيلات المقررة لهم.

كما أكد أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لسير أعمال التصحيح والرصد أولًا بأول فور انتهاء كل امتحان، مع سرعة الانتهاء من إعلان النتائج دون تأخير، خاصة لسنوات التخرج، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على انتظام الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

إنشاء مركز جامعة إسكندرية للذكاء الاصطناعي

ووافق المجلس على إنشاء مركز جامعة إسكندرية للذكاء الاصطناعي، في إطار دعم منظومة الـ“تكنولوجي بارك”، على أن تتولى اللجنة وضع وتنفيذ آليات عمل تساهم في إنتاج مخرجات بحثية وتطبيقية تدعم إنشاء شركات ناشئة (Startups) من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز مناخ الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعة، كما تختص اللجنة بتعزيز الشراكات مع القطاعين الصناعي والخاص، ودعم التعاون مع مختلف الجهات لتنفيذ مشروعات تطبيقية تخدم احتياجات المجتمع وسوق العمل، إلى جانب الإسهام في تطوير العملية التعليمية وتحديث البرامج الأكاديمية بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وبما يعزز دور الجامعة كمحرك أساسي للابتكار والتنمية.

ووافق المجلس على إنشاء “مركز إنصات للدعم النفسي والاجتماعي” بجامعة الإسكندرية، لخدمة منتسبي الجامعة وأسرهم، ليكون منصة رائدة في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية داخل المجتمع الجامعي، وتوفير قناة آمنة ومستدامة للدعم النفسي، والكشف المبكر عن الضغوط والاضطرابات النفسية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الصحة النفسية داخل الجامعة.

ووجه الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، أعضاء المجلس بضرورة أهمية الاهتمام بالأنشطة الطلابية داخل مختلف كليات الجامعة، لافتاً لدورها الحيوي في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم، وتعزيز روح الانتماء والولاء لديهم تجاه جامعتهم.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة تمثل أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة إلى جانب الجانب الأكاديمي، مستشهداً بحفل “يوم الجاليات” الذي نظمته الجامعة مؤخرًا للطلاب الوافدين، وما شهده من أجواء إيجابية عكست حالة من الانسجام والتآلف بين الطلاب من مختلف الجنسيات، وما لمسه من روح طيبة وتفاعل متميز، يعكس نجاح الجامعة في احتواء طلابها الوافدين ودمجهم داخل المجتمع الجامعي، بما يعزز قيم التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي داخل الحرم الجامعي.

ووافق المجلس على تعيين الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا ومندوب مصر فى اجتماعات الأمم المتحدة لرصد وتقييم التلوث في البحر المتوسط، عضواً من الخارج بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عامين.

ووافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (جامعة الإسكندرية)، ووزارة الدفاع (مركز البحوث الطبية والطب التجديدى) فى مجال البحث العلمي، وإتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) وجامعة سابينزا (كلية الطب) وذلك لطلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا، وإتفاقية التعاون بين كلية العلوم وشركة فيتا بيوتكس، والإتفاقية الإطارية لبدء تفعيل برنامج الإشراف المشترك لطلاب الدراسات العليا cotutelle program بين كلية الصيدلة وجامعة ريجينا بكندا، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة بوزنان للعلوم الطبية ببولندا.

ووافق المجلس على قبول إهداء بقيمة تتجاوز ٤ مليون جنيه وهو عبارة عن دعامات دوائية وقساطر ومستلزمات طبية، لصالح قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الرئيسى الجامعى، والإهداء المقدم من شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة ١٢ مليون جنيه عبارة عن جهاز طبى لقسم الكهروفسيولوجيا بمستشفى سموحة الجامعى،

ووافق المجلس على ترقية ٣٢ عضو هيئة تدريس، ١٢ إلى وظيفة أستاذ، و٢٠ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٥ مدرس، ومنح ٥٩ درجة دكتوراه، و ١٥٣ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.