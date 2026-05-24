هل ارتداء السواد بعد وفاة الزوج لفترة طويلة حرام؟.. الإفتاء تجيب

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم ارتداء المرأة للملابس السوداء لفترة طويلة بعد وفاة زوجها، وما إذا كان في ذلك مخالفة شرعية، موضحةً أن الشريعة الإسلامية حددت مدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، تلتزم خلالها ببعض الأحكام، من بينها التربص في منزل الزوجية والإحداد.

حكم ارتداء المرأة للملابس السوداء لفترة طويلة بعد وفاة زوجها

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الإحداد المقصود به هو ترك مظاهر الزينة كافة، سواء في الملابس أو الحُلي أو أدوات التجميل.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن الشرع لم يُلزم المرأة بارتداء لون معين مثل الأسود، وإنما العبرة بأن تكون الملابس خالية من الزينة أو لافتة للانتباه، لافتةً إلى أنه يجوز للمرأة ارتداء ألوان أخرى كالبني أو الأزرق أو الزيتي طالما تحقق فيها هذا الشرط.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن مدة الإحداد الواجبة شرعًا تنتهي بانتهاء فترة العدة، وما زاد على ذلك ليس واجبًا، فإذا استمرت المرأة في ارتداء الملابس السوداء بعد هذه المدة فلا إثم عليها شرعًا، خاصة إذا كان ذلك بدافع حالتها النفسية، لكن من الأفضل أن تتهيأ نفسيًا للخروج من حالة الحزن، لا سيما إذا كان لديها أبناء تحتاج إلى دعمهم وتخفيف أثر الفقد عليهم.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن استمرار بعض النساء في ارتداء السواد لسنوات هو أمر يرجع إلى العادات والتقاليد في بعض المجتمعات، وليس حكمًا شرعيًا ملزمًا، مشددة على أنه لا حرج في ذلك ما لم يؤثر سلبًا على الحالة النفسية للمرأة أو على من حولها.

دعاء للزوج المتوفى

• اللهمّ افرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره.

• اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

• اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

• اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.