بالبطولات ولَّا العلاقات؟.. خالد الغندور يفتح ملف تقييم المدربين

طرح الإعلامي خالد الغندور عدة تساؤلات بشأن تقييم المدربين في كرة القدم، متحدثًا عن المعايير التي يتم على أساسها الحكم على المدرب سواء مع الأندية أو المنتخبات.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”،: «رأيكم إيه في المدرب المصري في الوقت الحالي؟، ومن هو المدرب الذي استطاع طوال مشواره حصد أكبر عدد من البطولات؟، وهل نقيم المدرب بإنجازاته وبطولاته؟ ولَّا بترتيبه في الجدول؟».

وأضاف: «ولو بنتكلم عن مدرب منتخب، هل الحصول على البطولات أهم؟ ولَّا الصعود للبطولات؟، وهل السيرة الذاتية للمدرب تحدد قيمته من خلال البطولات أم بعدد الأندية والمنتخبات التي دربها حتى لو لم يحقق أي بطولة؟».

واختتم الغندور تساؤلاته قائلًا: «هل الوكيل أصبح أهم في وقتنا هذا من النجاح؟، وهل تعيين المدرب يكون بالقيمة الفنية ولا بالعلاقات والواسطة؟».