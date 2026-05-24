علاء غراب لـ صدى البلد: فوجئت بوجودي كمشرف على انتخابات لجان الوفد بالجيزة رغم اعتذاري

قال علاء غراب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق وأحد قيادات حزب الوفد، أنه فوجىء باسمه موجود ضمن اللجنة التي تم تشكيلها من الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد للإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بمحافظة الجيزة.

وأكد غراب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم وضع اسمه ضمن اللجنة المكلفة بالإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بالجيزة ولم يتحدث معه أحد من حزب الوفد على التواجد في هذه اللجنة، على الرغم من انه اعتذر على جروبات حزب الوفد بشكل علني عن التواجد في تشكيل اللجنة ، مشيرا إلى انه قد قرر من الأساس الترشح لرئاسة اللجنة العامة لحزب الوفد بالجيزة.

وأشار إلى أن معظم الأسماء التي وضعها في اللجنة التي تم تشكيلها من الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد للإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بمحافظة الجيزة لم يتم إبلاغهم بالتواجد في هذه اللجنة وفوجئوا بوجودهم فيها.

وكشف عن أنه طالب بعدم وضع اسمه ضمن اللجنة التي تم تشكيلها من الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد للإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بمحافظة الجيزة ، وبعث برسالة إلى رئيس حزب الوفد والسكرتير العام على الواتس ، وعلى الرغم من ذلك فوجىء بوجوده في تشكيل اللجنة.

وكان قد أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ، قرارًا رقم 105 لسنة 2026، بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بمحافظة الجيزة.

وأوضح رئيس الوفد أن اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات حزب الوفد في محافظة الجيزة تضم كلًا من أحمد إبراهيم عبد العزيز إسماعيل عابد، وأحمد خلف الله عبد الموجود عبد الغفار، والنائبة أسماء سعد سليم محمد الجمال، والنائبة أمل محمد رمزى محمد منير خليل، وسعيد سيد عبد المحسن محمد، وشريف جبر إبراهيم جبر محمد، وشريف محمد حسن أبو حسين، وطارق يوسف قرنى عبد الحليم، وعلاء مصطفى حسين غراب، وماجد عبد العليم محمد الرشيدى، ومحمد أحمد سيد إبراهيم جبران، ومحمد عبد النبى عبد السميع جبريل، ومحمد مختار خليفة صميدة، الدكتور نبيل بشرى جورجى سمعان، والدكتورة هاجر عبد المحسن عز حسن.

وأشار رئيس الوفد إلى أن لجنة الإشراف على انتخابات حزب الوفد بمحافظة الجيزة تقوم بمعاونة السكرتارية العامة للوفد برئاسة السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبى، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة الترشح لهيئات المكاتب المُشكلة بالانتخاب أو للمكتب التنفيذى للجنة العامة.