قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن يثير الجدل بشأن موقف الأهلي من أزمة الرخصة الأفريقية للزمالك
في عيد ميلاده.. محمد رمضان لجمهوره: أنتوا أهلي وكل حاجة في حياتي
ارتفاع محدود.. أسعار الذهب في مصر الآن
أسطورة لاتعرف المستحيل.. محمود فايز: فخور بأنني كنت جزءًا من رحلة محمد صلاح
كارثة تهز العمار بالقليوبية.. ذبابة الفاكهة تدمر المشمش وخسائر فادحة للفلاحين
رئيس الوفد يُشكل لجنة للإشراف على انتخابات لجان محافظة الغربية
مهيب عبد الهادي: شيكو بانزا يرى أن الأهلي سبب تتويج الزمالك بالدوري
هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
محمد صلاح رفقة عائلته في ملعب أنفيلد عقب توديع جماهير ليفربول وزملائه
محمد عمر يطالب الأهلي بالتعاقد مع مدير فني بمواصفات مانويل جوزيه
حزب الله يهاجم عدة مواقع لجيش الاحتلال بمحلقة أبابيل الانقضاضية
مدير مرصد الذهب: ركود يهدد سوق المشغولات الذهبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

علاء غراب لـ صدى البلد: فوجئت بوجودي كمشرف على انتخابات لجان الوفد بالجيزة رغم اعتذاري

علاء غراب ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق وأحد قيادات حزب الوفد
علاء غراب ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق وأحد قيادات حزب الوفد
معتز الخصوصي

قال علاء غراب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق وأحد قيادات حزب الوفد، أنه فوجىء باسمه موجود ضمن اللجنة التي تم تشكيلها من الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد للإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بمحافظة الجيزة.

وأكد غراب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم وضع اسمه ضمن اللجنة المكلفة بالإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بالجيزة ولم يتحدث معه أحد من حزب الوفد على التواجد في هذه اللجنة، على الرغم من انه اعتذر على جروبات حزب الوفد بشكل علني عن التواجد في تشكيل اللجنة ، مشيرا إلى انه قد قرر من الأساس الترشح لرئاسة اللجنة العامة لحزب الوفد بالجيزة.

وأشار إلى أن معظم الأسماء التي وضعها في اللجنة التي تم تشكيلها من الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد للإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بمحافظة الجيزة لم يتم إبلاغهم بالتواجد في هذه اللجنة وفوجئوا بوجودهم فيها.

وكشف عن أنه طالب بعدم وضع اسمه ضمن اللجنة التي تم تشكيلها من الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد للإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بمحافظة الجيزة ، وبعث برسالة إلى رئيس حزب الوفد والسكرتير العام على الواتس ، وعلى الرغم من ذلك فوجىء بوجوده في تشكيل اللجنة.

وكان قد أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ، قرارًا رقم 105 لسنة 2026، بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بمحافظة الجيزة.

وأوضح رئيس الوفد أن اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات حزب الوفد في محافظة الجيزة تضم كلًا من  أحمد إبراهيم عبد العزيز إسماعيل عابد، وأحمد خلف الله عبد الموجود عبد الغفار، والنائبة أسماء سعد سليم محمد الجمال، والنائبة أمل محمد رمزى محمد منير خليل، وسعيد سيد عبد المحسن محمد، وشريف جبر إبراهيم جبر محمد، وشريف محمد حسن أبو حسين، وطارق يوسف قرنى عبد الحليم، وعلاء مصطفى حسين غراب، وماجد عبد العليم محمد الرشيدى، ومحمد أحمد سيد إبراهيم جبران، ومحمد عبد النبى عبد السميع جبريل، ومحمد مختار خليفة صميدة، الدكتور نبيل بشرى جورجى سمعان، والدكتورة  هاجر عبد المحسن عز حسن.

وأشار رئيس الوفد إلى أن لجنة الإشراف على انتخابات حزب الوفد بمحافظة الجيزة تقوم بمعاونة السكرتارية العامة للوفد برئاسة السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبى، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة الترشح لهيئات المكاتب المُشكلة بالانتخاب أو للمكتب التنفيذى للجنة العامة.

رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي انتخابات لجان حزب الوفد الجيزة علاء غراب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

مصطفي محمد

أنا تحت أمره.. أول تعليق لـ مصطفي محمد بعد مفاوضات إنتقاله للزمالك

ترشيحاتنا

مراسم تأبين في طهران لضحايا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

مراسم تأبين في طهران لضحايا الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

أرشيفية

حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية داخل غرفة في بلدة البياضة جنوب لبنان

طائرة مسيرة

روسيا: إسقاط 33 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

بالصور

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد