محمد عمر يطالب الأهلي بالتعاقد مع مدير فني بمواصفات مانويل جوزيه

أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، خلال ظهوره في البرنامج الإذاعي “الحريفة”، أن النادي الأهلي بحاجة إلى إعادة تقييم بعض المراكز داخل الفريق خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن الاهلي أفرط في تدعيم مركز الجناح على حساب مركز المهاجم الصريح”، مشددًا على ضرورة غربلة هذا المركز، والتعاقد مع عناصر هجومية قوية قادرة على تقديم الإضافة.

وأضاف أن الأهلي في حاجة إلى التعاقد مع مدير فني جديد “بمواصفات مانويل جوزيه”، يكون قوي الشخصية وقادرًا على السيطرة على النجوم داخل الفريق وفرض الانضباط الفني داخل غرفة الملابس.

واختتم محمد عمر تصريحاته، بالتأكيد أن نجاح أي فريق كبير يعتمد على التوازن بين التدعيمات الفنية وحسن اختيار الجهاز الفني القادر على التعامل مع ضغوط المنافسة.