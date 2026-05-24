إلهام علي: حبي لمصر متوارثة وكنت ألعب مع أبناء الجيران

كشفت النجمة السعودية الفنانة إلهام علي، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية وبدايتها في مجال الفن، مشيرة إلى أنها متعلقة بمصر بشدة.

وأضافت النجمة السعودية الفنانة إلهام علي، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن :"دائما اجي مصر وحبي لمصر متوارث، وباجي لمصر منذ الطفولة، واحب شهر رمضان في مصر وثقافة مصر شبيه لأهالي السعودية في المنطقة الغربية".

وتابعت النجمة السعودية الفنانة إلهام علي، أن أشعر في مصر بذكريات الطفولة وكان لدينا شقة وعلاقات اجتماعية مع الجيران والعب الكرة معهم وتشغل اغاني عمرو دياب وكنا نعمل منافسات في الرقص مع أبناء الجيران.