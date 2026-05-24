قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الإثنين.. رياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق وشبورة كثيفة صباحاً
غارات إسرائيلية جديد على جنوب لبنان
أحمد عز: الالتزام والصرامة سر النجاح في العمل الفني
ضياء رشوان: الصحافة المصرية الأكثر تأثيرًا ومهنية رغم تحديات الإعلام الرقمي
زيزو يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة تجديد عقده مع الزمالك
لمدة 3 أشهر.. خصم 50% على تذاكر المونوريل خلال العطلات الرسمية والمناسبات
ستارمر: نحتاج اتفاقا ينهي الصراع بين أمريكا وإيران ويعيد فتح مضيق هرمز
كريم عبد العزيز عن فيلم 7 Dogs: تصوير دقيق بلا مجال للصدفة.. ومشاهد تحت الماء لساعات طويلة
فيلم 7 Dogs.. كريم عبد العزيز: عودة قوية إلى الأكشن.. وفخور بمشاركة نجوم عالميين
قبل إجازة العيد.. طريقة شحن كارت الكهرباء NFC وفوري
بسبب مخالفات على مجرى النيل.. «الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام
مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء في أبو قرقاص بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى.. تعرف على مواعيد عمل البنوك غدًا

آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى.. تعرف على مواعيد عمل البنوك غدًا
آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى.. تعرف على مواعيد عمل البنوك غدًا
عبد العزيز جمال

تبدأ البنوك عملها غدًا الاثنين 25 مايو 2026 من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، في آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي تستمر لعدة أيام متصلة.

موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في كافة البنوك، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1447.


أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

وتبدأ الإجازة الرسمية اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026.

وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي أن البنوك ستفتح أبوابها لاستقبال المواطنين وتستأنف العمل بشكل طبيعي صباح يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.

استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي

تأتي هذه العطلة في إطار الاحتفالات الرسمية للدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي (ATM) طوال أيام الإجازة لتلبية احتياجات المواطنين النقدية، حيث يمكن للسادة العملاء سحب الأموال وإجراء المعاملات البنكية الأساسية عبر الماكينات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وظائف البنوك الأهلي ومصر والقاهرة والإسكندرية (شروط التقديم

إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

في إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد العطلات الرسمية لكافة العاملين بمختلف القطاعات، حسمت وزارة العمل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة بمنح العاملين في الدولة 6 أيام إجازة تبدأ من الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو.

وأعلن حسن رداد، وزير العمل، أن الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، تعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، لتتوافق بذلك مع مدة إجازة القطاع العام التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى

وبموجب هذا القرار، يحصل العاملون في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، على إجازة تمتد لـ 6 أيام متصلة، تشمل الأيام التالية:

6 أيام متصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى

الخميس 28 مايو: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو: رابع أيام العيد

الأحد 31 مايو: إجازة إضافية رسمية

أهداف توحيد الإجازة

أكد وزير العمل أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1516) لسنة 2026، مشددًا على حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، تحقيقًا للغايات الاجتماعية والقومية في الأعياد والمناسبات.

القواعد المنظمة للعمل خلال الإجازة

أشار الوزير إلى القواعد المنظمة للعمل خلال الإجازة في المنشآت الإنتاجية، حيث أوضح أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام، يستحق العامل – بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام – مثلي هذا الأجر (أجر مضاعف)، أو الحصول على يوم آخر بديلًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل

وفي سياق متصل، وجه الوزير مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ ضوابط الإجازة في مواقع العمل والإنتاج المختلفة، والتأكد من العمل بمقتضاها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إجازة عيد الأضحى البنوك موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك إجازة عيد الأضحى للبنوك إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص عدد أيام إجازة عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

الزمالك

الأهلي يترقب سقوط الرخصة.. كيف يتحرك الأحمر للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلًا من الزمالك؟

كريم فهمي

كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

أسعار الأضاحي 2026

كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق

ترشيحاتنا

زيزو

شعور غريب وممتع.. زيزو يكشف كواليس انطلاقته مع الأهلي في كأس العالم للأندية

زيزو

والدي سر قراراتي| زيزو: لم أندم على اللعب للزمالك.. والانضمام للأهلي محطة مهمة في مسيرتي

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يتمسك بثنائي الفريق ويرغب في تجديد إعاراتهما

بالصور

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد