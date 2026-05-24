آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى.. تعرف على مواعيد عمل البنوك غدًا

تبدأ البنوك عملها غدًا الاثنين 25 مايو 2026 من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، في آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي تستمر لعدة أيام متصلة.

موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في كافة البنوك، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1447.



وتبدأ الإجازة الرسمية اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026.

وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي أن البنوك ستفتح أبوابها لاستقبال المواطنين وتستأنف العمل بشكل طبيعي صباح يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.

استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي

تأتي هذه العطلة في إطار الاحتفالات الرسمية للدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي (ATM) طوال أيام الإجازة لتلبية احتياجات المواطنين النقدية، حيث يمكن للسادة العملاء سحب الأموال وإجراء المعاملات البنكية الأساسية عبر الماكينات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.



إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

في إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد العطلات الرسمية لكافة العاملين بمختلف القطاعات، حسمت وزارة العمل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة بمنح العاملين في الدولة 6 أيام إجازة تبدأ من الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو.

وأعلن حسن رداد، وزير العمل، أن الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، تعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، لتتوافق بذلك مع مدة إجازة القطاع العام التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى

وبموجب هذا القرار، يحصل العاملون في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، على إجازة تمتد لـ 6 أيام متصلة، تشمل الأيام التالية:



الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى

الخميس 28 مايو: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو: رابع أيام العيد

الأحد 31 مايو: إجازة إضافية رسمية

أهداف توحيد الإجازة

أكد وزير العمل أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1516) لسنة 2026، مشددًا على حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، تحقيقًا للغايات الاجتماعية والقومية في الأعياد والمناسبات.

القواعد المنظمة للعمل خلال الإجازة

أشار الوزير إلى القواعد المنظمة للعمل خلال الإجازة في المنشآت الإنتاجية، حيث أوضح أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام، يستحق العامل – بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام – مثلي هذا الأجر (أجر مضاعف)، أو الحصول على يوم آخر بديلًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل

وفي سياق متصل، وجه الوزير مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ ضوابط الإجازة في مواقع العمل والإنتاج المختلفة، والتأكد من العمل بمقتضاها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.