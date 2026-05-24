نهائى دوري أبطال أفريقيا .. صن دوانز يفسد فرحة الجيش الملكى ويتعادل فى نهاية الشوط الأول

تعادل صن داونز مع الجيش الملكى فى نهاية الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله فى إياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وأفتتح الجيش الملكى التهديف في الدقيقة 40، تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق محمد ربيع حريمات بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأدرك صن دوانز هدف التعادل فى الدقيقة 45+7، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وصلت لأقدام توبوهو موكوينا الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

أحداث الشوط الأول

جاءت محاولة هجومية للجيش الملكي بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد ربيع حريمات بتسديدة غير متقنة مرت بشكل بعيد عن المرمى في الدقيقة 17.

وسقط يوسف الفحلي لاعب الجيش الملكي داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لكن حكم المباراة امر باستئناف اللعب في الدقيقة 26.



