5 اختصاصات لمجلس أمناء المركز الوطني لتنظيم أنشطة الأمن البيولوجي

يستهدف مشروع قانون تنظيم المنشآت البيولوجية، والذي وافق عليه مجلس النواب، إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي .



ونص مشروع القانون على أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها.



وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:



- اعتماد السياسة العامة للمركز وخططه وبرامجه وأنشطته التي يقترحها رئيس مجلس الإدارة بما يكفل تحقيق أهداف المركز.

- اعتماد السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالبرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي وإصدار كافة القرارات المتعلقة بها.



- اعتماد خطط التعاون الدولي التي تخدم أهداف المركز.

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات المتصلة باختصاص المركز.

- النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على مجلس الأمناء من موضوعات أخرى تتعلق بنشاط المركز.