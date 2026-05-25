تأجيل محاكمة الجنايني والعامل المتهمين بالتعدي على طلاب لـ20 يونيو

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة الجنايني والعامل المتهمين بالتعدي على عدد من طلاب مدرسة الإسكندرية الدولية، إلى جلسة 20 يونيو المقبل، لاستكمال نظر القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الواقعة قد بدأت عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا بشأن تعرض عدد من الطلاب داخل المدرسة لواقعة تعدٍ، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وبدأت جهات التحقيق مباشرة أعمالها لكشف الملابسات والاستماع إلى أقوال الطلاب وأسرهم.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط اثنين من العاملين بالمدرسة، أحدهما يعمل جناينيًا والآخر عاملًا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهما بشأن التعدي على عدد من الطلاب داخل المدرسة.

وشهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 يونيو المقبل، لاستكمال المرافعات وباقي إجراءات التقاضي، وسط متابعة واهتمام من أولياء أمور الطلاب، انتظارًا لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.