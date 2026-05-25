الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني : مشاركة الرئيس السيسي في الاتصال الإقليمي مع ترامب تجسد ثقل مصر السياسي

سعيد العماري
سعيد العماري

أكد النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتصال الهاتفي المشترك الذي ضم عددًا من قادة الدول العربية والإقليمية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعكس المكانة الاستراتيجية التي باتت تحتلها مصر كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، ودورها المحوري في إدارة الملفات المعقدة بالمنطقة عبر رؤية سياسية متوازنة تقوم على الحوار والحلول الدبلوماسية.

احتواء الصراع بالمنطقة

وقال العماري، خلال تصريحات له اليوم، إن كلمات الرئيس السيسي خلال الاتصال جاءت معبرة عن الموقف المصري الثابت تجاه قضايا المنطقة، والقائم على ضرورة احتواء التصعيد وتجنيب شعوب الشرق الأوسط مخاطر الصراعات الممتدة، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية استثمار المسار الدبلوماسي الحالي للوصول إلى تفاهمات شاملة بين الولايات المتحدة وإيران، يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة، وحرص مصر الدائم على حماية الأمن والسلم الإقليميين.

وأضاف عضو مجلس النواب أن التحركات المصرية خلال الفترة الأخيرة أثبتت أن القاهرة لا تتحرك بردود الأفعال، وإنما وفق رؤية استراتيجية شاملة تستهدف الحفاظ على توازن المنطقة ومنع اتساع دائرة الأزمات، لافتًا إلى أن إشادة عدد من القادة المشاركين بالدور المصري يؤكد الثقة الدولية المتزايدة في قدرة الدولة المصرية وقيادتها السياسية على قيادة جهود التهدئة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

ترسيخ مكانة مصر كقوة إقليمية 

وأوضح النائب سعيد العماري أن الرئيس السيسي يواصل ترسيخ مكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تمتلك أدوات التأثير السياسي والدبلوماسي، وتسعى دائمًا إلى دعم مسارات السلام والحفاظ على مقدرات الشعوب، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك بثبات ومسؤولية وطنية في واحدة من أكثر الفترات دقة وحساسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار العماري إلى أن توافق القادة المشاركين على استمرار التنسيق السياسي وتكثيف الجهود الدبلوماسية، يعكس وجود قناعة دولية متزايدة بأهمية الحلول السلمية، والدور المحوري الذي تلعبه مصر في تقريب وجهات النظر واحتواء الأزمات، مؤكدًا أن القاهرة ستظل دائمًا صوت الحكمة والعقل، والداعم الرئيسي لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.

و تقدم النائب سعيد العماري بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

السيارات الكهربائية

الفشة والكرشة

فريق سباقات جامعة عين شمس

5 سيارات

