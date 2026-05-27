مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر تهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى

قدّم القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية بمحافظة البحر الأحمر، التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى السيد الوزير الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات الدينية، والتنفيذية، والأمنية، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، في إطار تبادل التهاني بالمناسبة المباركة، والتأكيد على روح المحبة، والتلاحم التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

وخلال اللقاء، نقل القمص يؤانس أديب تهاني نيافة الأنبا عمانوئيل، مؤكدًا حرص الكنيسة القبطية الكاثوليكية على المشاركة في المناسبات الوطنية، والدينية، دعمًا لقيم المواطنة، والمحبة، والسلام.

من جانبهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أهمية استمرار أواصر التعاون، والتواصل بين جميع مؤسسات المجتمع، بما يعزز من استقرار الوطن، ووحدته.