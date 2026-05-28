500 طن لحوم لـ 2.5 مليون مواطن.. المستفيدون من مبادرة أضاحي تحيا مصر

يكثف الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الحماية الاجتماعية، أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة "أضاحي" للعام الثالث على التوالي. 

وتهدف المبادرة هذا العام إلى إدخال بهجة العيد على قلوب أكثر من 2.5 مليون مواطن من الأسر الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية، عبر توزيع 500 طن من لحوم الأضاحي الطازجة (ما يعادل 2000 رأس ماشية).

​أولاً: الفئات المستفيدة (من تشملهم المبادرة؟)

و​تستهدف المبادرة بشكل مباشر الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وتشمل:

الفئات العمالية والخاصة: العاملون بهيئات النظافة والتجميل، والعمالة غير المنتظمة.

الحالات الاجتماعية والرعاية: الأرامل، والمرأة المعيلة، وأسر الأيتام، وكبار السن.

الرعاية الصحية والمجتمعية: ذوو الهمم، والمرضى.

الحماية الاجتماعية: الأسر المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة".

​ثانياً: طريقة الاستفادة وآلية التوزيع (كيف تصل اللحوم للمستحقين؟)

و​تعتمد المبادرة على آلية ذكية ومنظمة تضمن وصول الدعم بأعلى جودة وكرامة للمستحقين، دون عناء:

تحديث دقيق للبيانات: يعتمد الصندوق على قواعد بيانات محدثة دورياً وشاملة لتحديد الأسر المستحقة فعلياً وضمان عدالة التوزيع.

رقابة بيطرية صارمة: تبدأ عمليات الذبح فور انتهاء صلاة العيد وحتى آخر أيام التشريق داخل مجازر مطورة وتحت إشراف طبي بيطري كامل لضمان السلامة الغذائية.

نقل آمن ومبرد: تُعبأ اللحوم وتُنقل عبر أسطول من السيارات المبردة والمجهزة للحفاظ على جودتها الطازجة.

التوصيل حتى باب المنزل: تتحرك القوافل الجغرافية لتغطي ربوع مصر بالكامل (من الإسكندرية إلى الصعيد والمحافظات الحدودية)، حيث يتم تسليم حصص اللحوم للمستحقين عند أبواب منازلهم مباشرة.

استدامة الدعم: تستمر قوافل المبادرة في عملها وتدفقها حتى بعد انقضاء أيام العيد لضمان تغطية كافة المستهدفين.

و​تجسد هذه المبادرة نموذجًا رائدًا للتكافل الاجتماعي، وتؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر في دعم الأسر المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة المناسبات.

ذبح 10,172 أضحية بالمجازر الحكومية

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استقبال المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، 10,172 أضحية، تم ذبحها للمواطنين  مجانا، وسط إشراف بيطري كامل.

 وأوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن تم خلال اليوم الأول من ايام عيد الاضحى المبارك، ذبح 5,588 رأس من الأبقار، و2,641 رأس من الأغنام، فضلا عن 1,551 رأس من الجاموس، و 254 رأس من الماعز، بالإضافة إلى 138 رأس من الجمال، وذلك بالمجازر الحكومية المعتمدة التي تشرف عليها الهيئة على مستوى الجمهورية.

وأكد الأقنص أنه تم دعم المجازر بالمزيد من الأطباء البيطريين للعمل بنظام النوبتجيات، لتكثيف أعمال الفحص والإشراف قبل وأثناء وبعد الذبح لضمان سلامة اللحوم والحد من الذبح العشوائي بالشوارع، لافتا إلى استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني  بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشمل أسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض، مؤكداً استمرار المجازر في استقبال أضاحي المواطنين بالمجان طوال أيام العيد، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وأجهزة الحكم المحلي بالمحافظات.

