أخبار التكنولوجيا.. بميزات غير مسبوقة أوبو تغزو الأسواق بسلسلة Oppo Find X10 ومتدفعش كتير أعرف أنسب وقت لشراء موبيل جديد

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

بتصميم أخف وزنًا ..لينوفو تكشف عن الجيل السادس من حاسوب ThinkPad X13

أعلنت لينوفو عن تحديث جهاز ThinkPad X13 لعام 2026، حيث أضافت معالج AMD Ryzen AI الأحدث إلى أحد أكثر أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للأعمال سهولة في الحمل.

يتوفر الطراز الجديد الآن ويحافظ على نفس النهج الذي اشتهرت به سلسلة X13 على مر السنين تصميم خفيف الوزن، وميزات عملية، وتجربة ThinkPad الكلاسيكية.

بميزات غير مسبوقة .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة Oppo Find X10

أشارت التسريبات إلى أن شركة أوبو تعمل على كاميرا سيلفي بدقة 100 ميجابكسل ونسبة تكبير 1:1 للهواتف الذكية القادمة.

يكشف تسريب جديد من موقع Digital Chat Station أن هذه الكاميرا قد تظهر لأول مرة في سلسلة هواتف أوبو فايند إكس 10.

بحسب مصدر مطلع، تختبر شركة أوبو حاليًا كاميرا أمامية مربعة جديدة بدقة 100 ميجابكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 1:1

متدفعش كتير .. أعرف أنسب وقت لشراء موبيل جديد

عادةً ما يتم إطلاق الهواتف الذكية الرائدة بالعديد من التقنيات االمتطورة وأحدث الميزات والتصميمات الجديدة والتي تأتي بتصميم أنيق إلا أنها ستأتي بأسعار مرتفعة فإذا كنت تتطلع إلى شراء جهازرائد دون إنفاق الكثير من المال، فإن توقيت عملية الشراء يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

بسعر مفاجأة وسرعة شحن طلقة .. إليك أفضل باوربنك في الأسواق

أطلقت شركة Baseus باوربنك جديدًا بقدرة 30 واط وسعة 20000 مللي أمبير، وتكمن ميزته الرئيسية في سهولة حمله دون الحاجة إلى حمل كابلات الشحن. يبلغ سعره 99 يوانًا (14 دولارًا أمريكيًا)