انفجار صاروخ لاستكشاف الفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بانفجار صاروخ "نيو جلين" التابع لشركة "بلو أوريجن" أثناء وجوده على منصة الإطلاق في كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا.

وفي بيان مقتضب لها على منصة إكس قالت الشركة ؛ "شهدنا خللاً أثناء اختبار الحرق الفعلي"، مضيفة أنّ "جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم".

ويُظهر مقطع فيديو للحادثة دخاناً يتصاعد من أسفل الصاروخ قبل أن يحترق بالكامل ويتحول إلى كرة نار هائلة.

ومن جانبه ؛ صرح عضو الكونجرس عن ولاية فلوريدا مايك خاريدوبولوس في بيان على إكس، بأنه أجرى اتصالاً مع رئيس وكالة ناسا جاريد أيزكمان بشأن الانفجار.

وقال: "أنا ممتن لعدم وقوع إصابات، وأشكر المستجيبين الأوائل والمهندسين وطواقم الإطلاق الذين تصرفوا بسرعة".



ويُعد هذا الانفجار أحدث انتكاسة لشركة استكشاف الفضاء التي يملكها الملياردير جيف بيزوس.

ففي الشهر الماضي، فشل صاروخ "نيو جلين" في مهمة إيصال قمر اصطناعي للاتصالات إلى المدار الصحيح، ما استدعى إجراء تحقيق.