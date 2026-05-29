الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ميزة جديدة في واتساب تمنع تسريب الصور والمحادثات.. قفل جديد للبيانات الحساسة

خالد يوسف

يبحث كثيرون عن ميزة جديدة في واتساب تمنع تسريب الصور والمحادثات، حيث يستعد تطبيق WhatsApp لإطلاق حزمة جديدة من إعدادات الخصوصية المتقدمة، تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين من محاولات الاختراق وتسريب الصور والمحادثات، عبر تقييد بعض الخصائص بشكل مؤقت وتلقائي في حال تفعيل “وضع الأمان الصارم”.

ميزة جديدة في واتساب تمنع تسريب الصور والمحادثات

حول ميزة جديدة في واتساب تمنع تسريب الصور والمحادثات، فإنها ميزة لا تزال قيد التطوير داخل النسخ التجريبية، وتركز على تقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف المستخدمين عبر الرسائل العشوائية أو الروابط الضارة، إلى جانب تحسين التحكم في الوسائط والمكالمات والمجموعات.

ميزة الخصوصية الجديدة في واتساب؟

وعن ما هي ميزة الخصوصية الجديدة في واتساب، فهي تحمل “إعدادات الحساب الصارمة” (Strict Account Settings)، وهي وضع أمني متكامل يتيح للمستخدم تفعيل مجموعة من إجراءات الحماية بضغطة واحدة فقط، دون الحاجة إلى تعديل الإعدادات يدويًا، وتشمل أبرز خصائص هذا الوضع:

- تفعيل حماية عنوان IP أثناء المكالمات لمنع التتبع الجغرافي
- منع استقبال الصور والفيديوهات والملفات من أرقام غير معروفة
- إيقاف معاينات الروابط داخل المحادثات لتقليل مخاطر تسريب البيانات
- كتم المكالمات من جهات غير محفوظة تلقائيًا
- قصر إمكانية إضافة المستخدم إلى المجموعات على جهات الاتصال فقط
- تقييد ظهور صورة الحساب والحالة وآخر ظهور لجهات الاتصال فقط.

- تفعيل التحقق بخطوتين بشكل تلقائي لتعزيز الحماية
كما ترسل إشعارات أمنية عند تغير مفاتيح التشفير، لمساعدة المستخدم على التأكد من هوية الطرف الآخر.


كيفيه منع نزول صور الواتس في الاستديو؟

يمكن للمستخدمين منع حفظ صور واتساب تلقائيًا في معرض الهاتف عبر إعدادات التطبيق، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- فتح واتساب
- الدخول إلى الإعدادات
- إيقاف خيار “ظهور الوسائط” أو Media Visibility
وبذلك لن تظهر الصور والفيديوهات المستلمة في معرض الهاتف بشكل تلقائي، مما يقلل احتمالية تسريبها أو ظهورها خارج التطبيق.

كيفية منع الوصول إلى الصور على واتساب

يوفر واتساب إعدادات أذونات خاصة بالصور والفيديوهات يمكن التحكم فيها من الهاتف مباشرة، خاصة على أجهزة iPhone وAndroid، بهدف تقليل الوصول غير المصرح به.


- الدخول إلى الإعدادات
- ⁠الخصوصية والأمان
- الصور
- اختيار واتساب
تحديد وصول محدود أو عدم السماح
ونشر تطبيق واتس آب عبر موقعه الإلكتروني، أنه يمكن تعطيل إذن الوصول بالكامل للصور والفيديوهات من إعدادات الهاتف، ما يمنع التطبيق من عرض أو حفظ الوسائط دون موافقة المستخدم.

أما على أجهزة Android، فيمكن التحكم في مجلدات الوسائط أو استخدام إعدادات التخزين لمنع ظهور صور واتساب في المعرض، إضافة إلى إمكانية إنشاء ملف nomedia داخل مجلد الصور لإخفائها نهائيًا من تطبيق المعرض. 

