محافظ الإسكندرية: تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والاستجابة الفورية

وجّه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، شركة نهضة مصر للخدمات البيئية بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة بجميع أحياء المحافظة، مع رفع المخلفات والقمامة من الشوارع أولًا بأول، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

استمرار العمل على مدار الساعة خلال أيام العيد

وأكد المحافظ ضرورة استمرار العمل على مدار الساعة خلال أيام العيد، والدفع بالمعدات والفرق الميدانية اللازمة للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، مع تكثيف أعمال الكنس والتجريد وغسيل الشوارع والميادين الرئيسية، خاصة بالمناطق ذات الكثافات المرتفعة والمتنزهات والحدائق والمزارات التي تشهد إقبالًا من المواطنين خلال الإجازة.

كما شدد المحافظ على أهمية الاستجابة العاجلة للشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين بشأن منظومة النظافة، والتعامل الفوري معها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة على مستوى المحافظة.

ومنذ بداية عطلة عيد الأضحى المبارك، استقبلت منظومة الشكاوى الخاصة بالنظافة نحو 389 شكوى، وتم التعامل مع 98% منها بشكل فوري، فيما تتواصل أعمال المتابعة لإنهاء باقي الشكاوى. وتؤكد محافظة الإسكندرية تخصيص عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين وملاحظاتهم المتعلقة بمنظومة النظافة، الخط الساخن لشركة نهضة مصر (17696)، أو عبر أرقام خدمة العملاء: (03-3624070 - 01227666685 - 03-3603999) لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع جميع البلاغات على مدار الساعة.