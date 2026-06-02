الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجب على المصلي منفردا إقامة الصلاة؟.. الموقف الشرعي

عبد الرحمن محمد

أوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، الحكم الشرعي بشأن مدى وجوب إقامة الصلاة عند أدائها بشكل منفرد، رداً على سؤال تلقاه من أحد المواطنين في هذا الشأن.

وذكر المجمع أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحباب إقامة الصلاة للشخص المنفرد، سواء قام بأدائها في بيته أو في أي مكان آخر، واستشهد المجمع في فتواه بالحديث النبوي الشريف: "يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف شيئاً قد غفرت له وأدخلته الجنة".

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية أنه إذا اقتصر المصلي المنفرد على أذان الحي وإقامته فإن ذلك يجزئه تماماً، وتعتبر صلاته صحيحة من الناحية الشرعية، وذلك استناداً لما روي عن الصحابي عبد الله بن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، وقال: "يكفينا أذان الحي وإقامتهم"، وبناءً على ذلك، لا تُشترط إقامة الصلاة لصحتها، بل هي سنة مستحبة للمنفرد.

وفي سياق متصل، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن إقامة الصلاة في المنزل ليست شرطاً لصحتها، مشيراً إلى أنها سنة وليست فرضاً واجباً على المصلي المنفرد.

هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها لدواعي السفر

وعلى جانب آخر، حسمت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بأداء الصلاة قبل وقتها لدواعي الدراسة أو السفر، رداً على سؤال استفسر فيه سائل عن مدى جواز صلاة الفجر في المنزل قبل وقتها نظراً لعدم قدرته على الصلاة خارج البيت.

وأكدت أمانة الفتوى أن الصلاة قبل دخول وقتها الشرعي غير جائزة شرعاً على الإطلاق، حتى في حالات السفر أو الانشغال بالدراسة والعمل، موضحة أن أداء صلاة الفجر قبل الأذان يعتبر باطلاً، وشددت على ضرورة التزام المسلم بالوقت المحدد لكل صلاة.

وأوضحت الفتوى أنه إذا اضطر المصلي للركوب والانتقال قبل أذان الفجر، فعليه أداء الصلاة في الطريق قدر استطاعته، سواء كان واقفاً ومستقبلاً للقبلة أو جالساً، وأضافت أنه في حال صلى الشخص في وسائل النقل كالقطار أو الحافلة جالساً بسبب عدم القدرة على القيام أو لعدم توفر مكان، فإنه يجب عليه إعادة تلك الصلاة فور وصوله، مشيرة إلى أن غالبية الأماكن يمكن الترتيب فيها للصلاة في الوقت المحدد، وينطبق هذا الحكم الفقهي ذاته على المرأة إذا صلت جالسة أثناء التنقل، حيث يتعين عليها إعادة الصلاة بعد الوصول.

