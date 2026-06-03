أستاذ علوم سياسية: لقاء السيسي مع المنظمات اليهودية الأمريكية يعكس دور مصر الإقليمي

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيادات المنظمات اليهودية الأمريكية جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تتمتع به هذه المنظمات من تأثير واسع داخل الولايات المتحدة وعلاقات مباشرة بدوائر صنع القرار والكونجرس.

وأوضح سلامة، خلال حديثه في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أن الرئيس السيسي جدد خلال اللقاء تأكيده على رؤية مصر القائمة على حل الدولتين باعتباره المسار الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف الوصول إلى تسويات جذرية ودائمة للصراع بدلاً من الحلول المؤقتة.

وأضاف أن المنظمات اليهودية الأمريكية أعربت عن تقديرها للموقف المصري، معتبرة أن الدور الذي تلعبه القاهرة يعكس ثقلها الإقليمي في التعامل مع بؤر التوتر، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلى جانب ملفات أمن الخليج والعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن ما تتمتع به الدولة المصرية من مصداقية وحرص على تحقيق السلام المستدام دون أجندات خفية يعزز من مكانتها الدولية، ويجعلها طرفًا رئيسيًا في صياغة التوازنات داخل المنطقة.