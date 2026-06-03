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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد إصدار لائحته.. وكيل دفاع النواب: قانون لجوء الأجانب يراعى الأمن القومي

لاجئين
لاجئين
معتز الخصوصي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب .

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة ، أيهما أقرب .

كما تُعد البطاقات المشار إليها الصادرة عن المفوضية المذكورة ، التي تتنهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، سارية طوال مدة الستة أشهر المشار إليها ، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة ، أيهما أقرب.

وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل ، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، وفقا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.

ويلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بإخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، وفقًا لو سائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة ، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة.

من جانبه قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وضع مصر الإقليمي والأمني الذي تتمتع به، جعل أكثر من دولة من الدول الأشقاء في المحيط الإقليمي يكون لديها لاجئين في مصر، حيث يوجد في مصر ما يقارب من 9 إلى 10 مليون لاجىء ، ولذلك كلن على الدولة أن تصدر قانون لجوء الأجانب لأنه لم يكن موجود.

وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس النواب أصدر في عام 2024 قانون لجوء الأجانب ، بحيث تم مراعاة الأمن القومي المصري والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها مصر ، بالإضافة إلى الوضع الانساني.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب وضعت خارطة مدد بشان أوضاع الللائجين في مصر، حيث يوجد منهم من دخل إلى مصر بطريقة شرعية من خلال بطاقة من المفوضية السامية للأمم المتحدة و منهم يدخل إلى مصر بطرق غير شرعية.

وتابع: قانون لجوء الأجانب وضع غرامات وجزاءات على كل من يخالف نصوص قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أنه قانون مميز راعى الالتنزامات الدولية و البعد النساني، مشيرا إلى أنه تم إصداره متأخر ، ولكن يجب أن نحدد أوضاع اللائجين.

الجريدة الرسمية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية قانون لجوء الأجانب

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