قطار مبادرة كلنا عندك يصل محطته الثالثة بالسادات

واصل قطار مبادرة "كلنا عندك" جولاته الميدانية ليصل إلى محطته الثالثة بمدينة السادات ، وذلك في إطار حرص واهتمام اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بترسيخ نهج التواصل مع المواطنين من خلال اللقاءات المباشرة والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم على أرض الواقع وتقديم حلول واستجابات فعالة للشكاوى ، إلى جانب متابعة المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى الخدمات، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ، مديري المديريات الخدمية.

حيث عقد محافظ المنوفية لقاءاً جماهيرياً موسعاً ، والتقى بأكثر من 50 مواطن في لقاء امتد لأربع ساعات متواصلة ، واستهل لقاءه بصرف مساعدة مالية عاجلة لحالة إنسانية نظراً لظروفه الصحية والإجتماعية الصعبة ، كما وجه بإتخاذ كافة الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وإجراء التدخل الطبي العاجل للحالة بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة المنوفية ، فيما وجه مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية بتسهيل إجراءات الكشف الطبي لمريض بناحية السادات يعاني من عدم القدرة علي المشي والحركة لتخفيف العب عن كاهله ومراعاة لظروفه الصحية ، كما وجه محافظ المنوفية بإعداد خطاب لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إمكانية إعادة تشغيل مخبز بلدي بقرية الخطاطبة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة والتراخيص اللازمة ، فيما وجه المحافظ بإعداد خطاب للإدارة العامة لتطوير وحماية النيل ( جنوب فرع رشيد ) بطنطا بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمة بالمنوفية لعرض الموقف التفصيلي لقطعة أرض تم تخصيصها لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الطرانة لخدمة الأهالي.

وخلال اللقاء ، وجه المحافظ مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة باتخاذ اللازم والعرض عليه خلال إسبوع ، بشأن طلب مواطن بناحية مدق الجزار يلتمس تسهيل إجراءات التقنين لقطعة أرض أملاك دولة خاصة به لضمان استقرار أوضاعه القانونية وحفاظاً علي حقوق ومقدرات الدولة ، فيما كلف محافظ المنوفية إدارة المجالس بالمحافظة بدراسة إمكانية إستكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض بجوار المعهد الديني بقرية الخطاطبة لتطويره ورفع كفاءته.

كما كلف محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ اللازم نحو شكوى عدد من أهالي قرية كفر داود الجديدة و إجراء تحليل فوري للمياه بشكل دوري لتحسين مستوي الخدمة ، كما كلف المحافظ رئيس المدينة بتحسين منظومة الرؤية البصرية بالقرية حال توافر أعمدة الإنارة ، وكذا مدير مديرية التربية والتعليم ببحث إمكانية توفير فترة مسائية للصفوف الإعدادية بمدرسة التعليم الأساسي بالقرية نظراً لبعد المسافة بين القرية والمدرسة الإعدادية الموجودة.

كما استمع المحافظ شكوي مواطن بناحية كفر داود يتضرر من وجود إشغالات وتعديات مخالفة، موجهاً بالنزول الميداني لموقع الشكوي ومعاينتها علي الطبيعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات ، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بإعداد تقرير هندسي بالوضع الحالي لبوابات كارتة التحصيل أمام كوبري السمك طريق ( كفر داوود – السادات ) ، وإعداد خطاب للهيئة العامة للطرق والكباري للتنسيق في هذا الشأن للحد من الزحام والاختناقات المرورية ، وكذا اتخاذ اللازم حيال شكوى مواطن بناحية قرية السلام بكفر داوود يتضرر من تنفيذ قرار إزالة خاص بتعدي أحد المواطنين بالبناء المخالف وبدون ترخيص تحقيقاً للصالح العام وحفاظاً على حقوق المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية ، على أن المبادرة تمثل إحدى الآليات الهامة لتحقيق التواصل المستمر بين المواطنين للتعرف عن قرب على مطالبهم ورصد المشكلات والتحديات وسرعة فحصها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، كون المواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي ،وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة المعيشية ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جسور التواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لمطالبهم.

وعقب لقائه بالمواطنين ، تفقد محافظ المنوفية المركز التكنولوجي بمركز ومدينة السادات لمتابعة انتظام سير العمل به والوقوف على معدلات الأداء بملفات التصالح علي مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والتقنين وتراخيص المحال العامة ، والتأكد من سرعة إنجاز الطلبات وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية ، موجهاً الشكر والتقدير للعاملين بالمركز على جهودهم المتميزة والتزامهم بأداء مهامهم مؤكدا علي أهمية الاستمرار في تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل الحكومي.