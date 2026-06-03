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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لقاء بالقاهرة يبحث تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي

بحث دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي
بحث دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي
الديب أبوعلي

استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستشار سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والشبكة العربية، حيث استعرض الجانبان مسيرة التعاون القائمة، ودور المجلس داخل الشبكة العربية التي سبق أن ترأسها لثلاث دورات منذ تأسيسها، إلى جانب مشاركته الفاعلة في مختلف أنشطتها وبرامجها.

وأكد الجانبان أهمية دعم وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي، بما يتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، ويسهم في تعزيز مكانة هذه المؤسسات على المستويين الإقليمي والدولي، ومشاركتها في الجهود الدولية للارتقاء بحالة حقوق الإنسان حول العالم.

القومي لحقوق الإنسان أحمد إيهاب جمال الدين المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار سلطان بن حسن الجمالي الشبكة العربية حقوق الإنسان

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