النصر يقترب من خطف نجم خيتافي.. مفاوضات متقدمة لحسم صفقة لويس ميلا

اقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقة التعاقد مع الإسباني لويس ميلا، لاعب وسط خيتافي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، وصلت المفاوضات بين نادي النصر ونظيره خيتافي إلى مراحل متقدمة، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في ملف انتقال اللاعب، في ظل وجود اهتمام من عدة أندية أوروبية أيضًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة خيتافي لا تمانع فكرة رحيل ميلا، بشرط وصول عرض مالي مناسب يرضي جميع الأطراف، خاصة بعد وعود سابقة من رئيس النادي أنخيل توريس للاعب بالسماح له بالرحيل في حال تلقي عرض يتوافق مع شروط النادي.

ويُعد لويس ميلا أحد العناصر الأساسية في تشكيل خيتافي منذ انضمامه في صيف 2022 قادمًا من غرناطة، حيث خاض 134 مباراة بقميص الفريق، وقدم مستويات ثابتة جعله أحد أبرز لاعبي خط الوسط، كما سجل 10 تمريرات حاسمة خلال الموسم الماضي في الدوري الإسباني.

ويأتي تحرك النصر نحو التعاقد مع اللاعب في إطار سعي الإدارة لتعزيز خط الوسط، خصوصًا في ظل التقارير التي تشير إلى احتمال رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية، ما يدفع النادي لإعادة ترتيب خياراته في مركز المحور.