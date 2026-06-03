دعاء زهران: سرعة استجابة الداخلية للبلاغات يعكس الجاهزية والاحترافية لدى الأجهزة الأمنية

أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، أن وزارة الداخلية تواصل أداء رسالتها الوطنية بكفاءة واقتدار، من خلال منظومة أمنية متطورة تعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا والرصد الإلكتروني، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحوادث والبلاغات المختلفة وحماية أمن المواطنين واستقرار المجتمع.

وأشادت زهران بالتطور الكبير الذي شهدته المنظومة الأمنية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن وزارة الداخلية نجحت في بناء منظومة متكاملة للرصد والمتابعة اللحظية لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، الأمر الذي ساهم في سرعة كشف ملابسات العديد من الوقائع وضبط مرتكبيها في وقت قياسي.

وأضافت أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أصبحت من أكثر الصفحات الرسمية نشاطًا وتفاعلًا في عرض الحقائق وإطلاع الرأي العام على نتائج الجهود الأمنية بشكل مستمر، وهو ما يعكس حجم التطور الذي تشهده الوزارة في مجال التواصل المؤسسي والشفافية وسرعة نقل المعلومات للمواطنين.

وأوضحت أن ارتفاع معدلات الاستجابة السريعة للبلاغات والحوادث يعكس مستوى متقدمًا من الجاهزية والاحترافية لدى الأجهزة الأمنية، فضلًا عن الاعتماد على التقنيات الحديثة في الرصد والتحليل والمتابعة، بما يضمن التعامل الفوري مع مختلف الوقائع والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

وأكدت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" أن ما يقدمه رجال وزارة الداخلية من جهود متواصلة على مدار الساعة يمثل نموذجًا مشرفًا للإخلاص والانضباط وتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وثمنت زهران النجاحات المتواصلة التي تحققها وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن تلك الجهود تعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وترسخ الشعور بالأمان داخل المجتمع.

واختتمت تصريحاتها بتوجيه التحية والتقدير إلى رجال الشرطة، مؤكدة أن ما يحققونه من إنجازات يومية وجهود مخلصة في الميدان وعبر منظومات الرصد والمتابعة الحديثة يجسد حجم المسؤولية الوطنية التي يحملونها، ويستحق كل الدعم والتقدير من أبناء الشعب المصري.