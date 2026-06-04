قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المهدي سليمان بين الكبار.. حارس مصر ينافس رونالدو وميسي في قائمة استثنائية بمونديال 2026
ضبط المتهم بإنهاء حياة طالب حقوق بورسعيد قبل ساعات من امتحانه
بقيمة 106.3 مليار جنيه.. خطة النواب توافق على مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2026/2027
خطة النواب توافق على موازنة البريد بقيمة 106.3 مليار جنيه للعام المالي 2026 /2027
بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على شروط ترقية الموظفين طبقا للقانون
تجديد حبس صبري نخنوخ وآخرين في واقعة البلطجة بالقاهرة الجديدة
رغم اتفاق وقف النار.. إسرائيل: القتال مستمر في لبنان
استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة 32 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة
ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام
جيش الاحتلال يبدأ بسحب قواته من جنوب لبنان
غربلة لمنظومة الدعم.. احذر امتلاك هذه الأشياء لعدم إيقاف التموين
في 6 ساعات.. الأهلي يعبر أزمة رحيل توروب| تفاصيل مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تناقش مع نواب البرلمان احتياجات المواطنين بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم بمقر  الوزارة بالعاصمة الجديدة، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث بعض الملفات الحيوية المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من المحافظات وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية وعدد من القيادات بالوزارة  .

وضم وفد أعضاء مجلس النواب كل من النائب أشرف مرزوق عزيز والنائبة عبير رخا  والنائب عبدالرحمن بشاي والنائب عمرو فهمي والنائب مصطفى مريزق وضم أعضاء مجلس الشيوخ كل من النائبة وفاء رشاد والنائب محمد عبدالعليم الشيخ والنائب كريم إمام.

لقاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 

وخلال اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، مؤكدة حرصها المستمر على التواصل والتنسيق معهم للاستماع لبعض طلبات ومشكلات المواطنين فى دوائرهم المختلفة بالمحافظات للعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية فى الإدارة المحلية والوزارات المعنية .

وخلال الاجتماع استعرض السادة النواب عدداً من طلبات المواطنين فى دوائرهم وذلك فى محافظات القاهرة والأقصر ودمياط والإسكندرية والغربية وقنا وسوهاج وذلك فى ملفات رصف الطرق الرئيسية والفرعية وتحسين حالة بعض الشوارع وتقنين أراضى الدولة لتخفيض الأسعار والتصالح على بعض مخالفات البناء والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنسيق الحضاري وغيرها فيما يخص طلبات التصالح ومنظومة المخلفات الصلبة والزراعية والمحميات الطبيعية وتحديث وإصدار الأحوزة العمرانية وإزالة المبانى المخالفة والخدمات المقدمة لبعض الفئات الأولى بالرعاية وتذليل بعض العقبات أمام الاستثمار وإزالة المعوقات الإدارية لجذب الاستثمارات فى بعض الصناعات التكاملية بجوار المصانع الكبرى فى الصعيد واستغلال المناطق الصناعية بما يساهم فى توفير فرص العمل لأبناء الصعيد وتطوير بعض المجازر وإنشاء مواقف جماعية لخدمة المواطنين .   

كما أشاد السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالجهود التى تقوم بها وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى الملفات الخاصة بعمل الوزارة لتحقيق طفرة ودفع وتيرة العمل وبصفة خاصة في الملفات التى تهم المواطنين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الحكومة على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الجادين الراغبين فى تقنين الأوضاع فيما يخص ملفات التصالح والتقنين ، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع كافة المشروعات الخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية بالمحافظات للعمل على سرعة الانتهاء منها ورفع كفاءة الخدمات المحلية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات.

وفي ختام اللقاء، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، قيادات الوزارة والقطاعات المختصة بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية والإدارات المختلفة بالوزارة، بما يساهم في تلبية طلبات المواطنين وتحقيق التنمية في جميع محافظات الجمهورية وحل مشكلات المواطنين .

التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اعضاء مجلس النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

ترشيحاتنا

تحديث ColorOS 17

هل هاتفك منها؟..إليك القائمة الكاملة للهواتف المؤهلة لتحديث ColorOS 17

بطء شبكات الواي فاي Wi-Fi

تعطل الشبكة ..احذر وضع جهاز واى فاى في هذه الأماكن

تحويل بياناتك

بضغطة زر.. إليك كيفية نقل البيانات بين أجهزة الكمبيوتر بسرعة فائقة

بالصور

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد