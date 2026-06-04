مباحث المصنفات تضبط أجهزة ريسيفر مخالفة لقانون الملكية الفكرية بالدخيلة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالكى متجرين "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتجرين المشار إليهما وأمكن ضبط مالكيهما، وضبط بحوزتهما (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص") ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



