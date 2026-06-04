مصطفى بكري: الجماعات الفوضوية تسعى لزعزعة الاستقرار ومصر عصية على الانكسار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجماعات الفوضوية هي المستفيدة من محاولات ضرب الإستقرار في مصر ، مشيرا إلى أن الحفاظ على الدولة المصرية مسئولية وطنية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن نشر اليأس والغضب هو هدف الجماعات الإثارية والإرهابية، مؤكدا أن هناك سعي دائم منهم لزعزعة إستقرار الوطن وهز ثقة المواطن في الدولة.

عصية على الإنكسار

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر وطن صنععه التاريخ وشكلته الجغرافيا، وذكرت في الكتب السماوية، وستظر مصر موجودة شامخة وعصية على الإنكسار، ولن تهزها الشائعات أو حملات التشكيك.