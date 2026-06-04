هند الضاوي : مسار الصراعات بدأ يفلت عن السيطرة .. والقوة الغاشمة تحكم العالم الآن

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن الواقع العملي أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن مبادئ الحرية وحقوق الإنسان لا تُطبَّق بمعيار واحد، وإنما يتم توظيفها وفق المصالح السياسية، وهو ما أصبح واضحًا أمام الرأي العام العالمي.

الحرب على غزة

وقالت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إن الحرب على غزة كشفت أن حديث الغرب المتكرر عن الحرية والإنسانية لم يكن سوى شعارات للاستهلاك السياسي، مؤكدة أن الممارسات على الأرض فضحت التناقض بين الخطاب المعلن والتصرفات الفعلية.

تصاعد استهداف المواقع

وحذّرت هند الضاوي من أن العالم يتجه نحو مرحلة شديدة الخطورة، مشيرة إلى أنه في حال غياب العقاب والمحاسبة، لن يكون بالإمكان السيطرة على حجم التجاوزات والانتهاكات التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وأوضحت أن ما تشهده الساحة الدولية مؤخرًا، من روسيا وأوكرانيا إلى إيران وغزة وإسرائيل، يؤكد تصاعد استهداف المواقع المدنية، وهو ما يعني أن مسار الصراعات بدأ يفلت من السيطرة، الأمر الذي يمثل خطرًا كبيرًا على الاستقرار العالمي.

منطق القوة الغاشمة

ولفتت هند الضاوي إلى أن العالم بات يُدار بمنطق القوة الغاشمة، محذّرة من أن استمرار هذا النهج دون ردع أو محاسبة سيقود إلى مزيد من الفوضى والانتهاكات، ويقوض أي حديث جاد عن العدالة وحقوق الإنسان.