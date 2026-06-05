مصر تشارك في اجتماع فريق العمل الدولي بـ جنيف

شارك وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في أعمال اجتماع "فريق العمال"، المنعقد على هامش الدورة الـ(114) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، وذلك في إطار متابعة القضايا العمالية المطروحة على أجندة المؤتمر وتعزيز التنسيق بين ممثلي العمال من مختلف دول العالم.

وضم الوفد المصري عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام رضوان، أمين صندوق الاتحاد، ومحسن أش الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وفي مقدمتها قضايا الحماية الاجتماعية، والتحول العادل في سوق العمل، وحقوق العمال في المناطق المتأثرة بالنزاعات، إلى جانب التنسيق بشأن المواقف المشتركة لفريق العمال خلال جلسات المؤتمر ولجانه المتخصصة.

وأكد المشاركون أهمية توحيد الرؤى النقابية حول القضايا المطروحة بما يسهم في تعزيز حقوق العمال ودعم مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي.

ويأتي هذا الحضور المصري في إطار حرص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على المشاركة الفاعلة في أعمال منظمة العمل الدولية، والتعبير عن قضايا العمال المصريين داخل المحافل الدولية، والمساهمة في صياغة القرارات والتوصيات المرتبطة بمستقبل العمل والحماية الاجتماعية.