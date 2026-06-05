وقف كافة أعمال التعديلات في الوحدات السكنية خلال موسم الصيف بالعلمين الجديدة| تفاصيل

أعلن جهاز مدينة العلمين الجديدة إيقاف كافة أعمال ومعاملات التعديلات بالوحدات السكنية خلال موسم الصيف، اعتبارًا من 1 يونيو 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026.

توفير بيئة هادئة

وأضاف بيان مدينة العلمين الجديدة أن هذا القرار يأتى حرصًا على توفير بيئة هادئة ومناسبة للمصطافين ورواد المدينة خلال فترة الذروة الصيفية.

وأكد الجهاز أنه سيتم استئناف العمل والبت في جميع الطلبات المسجلة فور انتهاء فترة الإيقاف، متقدمًا بالشكر للمواطنين على حسن التعاون والتفهم.

من ناحية أخرى تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية، يرافقه المهندس محمد خليل والمهندس عبد العزيز سليمان والمهندس سعد ياسين نواب رئيس الجهاز، والمهندس ماجد بغدادي مدير إدارة الزراعة، والأستاذ حسن درويش نائب مدير الأمن، إلى جانب استشاري المشروع وممثلي الشركة المنفذة للأعمال.

وتابع رئيس الجهاز خلال الجولة أعمال التشطيبات النهائية بالمشروع، مشددًا على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية وفق التوقيتات المحددة وبأعلى مستوى من الجودة، مع سرعة الانتهاء من أعمال الإضاءة والصوت والكاميرات والأنظمة النهائية، وتلافي جميع الملاحظات، والاهتمام الكامل بنظافة الموقع وإظهار المشروع بالشكل الحضاري اللائق بمدينة العلمين الجديدة، كما تفقد الأعمال الخارجية والباركات المحيطة بالمركز، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة المظهر الجمالي العام، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل واللاندسكيب، بما يعكس الصورة الحضارية والجمالية للمدينة التراثية.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن مركز المؤتمرات والمعارض الدولية يُعد من المشروعات المهمة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يسهم في استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدوليه، ويدعم مكانة المدينة كوجهة سياحية واستثمارية متكاملة على مدار العام.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار المتابعة اليومية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، تنفيذًا لرؤية الدولة وتوجيهات وزارة الإسكان نحو تقديم مشروعات حضارية متكاملة بأعلى معايير الجودة والكفاءة.