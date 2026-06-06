قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن أنسى الأسود.. يوريشتش يودع بيراميدز برسالة مؤثرة
كريم ذكري: الأهلي لا يعرف المكابرة.. القرارات القادمة تصحح المسار
حالة الطقس اليوم في مصر.. شديد الحرارة نهارا..ورياح مثيرة للرمال والأتربة
أول لقاح عالمي بالذكاء الاصطناعي لحماية البشرية من الفيروسات المجهولة
مدرب برشلونة يمنح حمزة عبد الكريم فرصة العمر .. ما الجديد؟
أخبار السيارات| 5 عربيات رياضية زيرو الأولى بأرخص سعر.. 6 نصائح لحماية سيارتك من حرارة الصيف
100 ألف طالب .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى سوهاج اليوم
خلافات الجيرة تنتهي بإصابة أسرة كاملة بالخرطوش في طما سوهاج
طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر
فتحي سند: الزمالك مش لاقيين ياكلوا.. هيدفعوا 5 مليارات للأوقاف منين؟
أسعار لكزس LX موديل 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة العاصمة: تعميم منظومة كاميرات المراقبة بجميع الكليات

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة
حسام الفقي

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل الحرم الجامعي، من خلال التوسع في تطبيق منظومة كاميرات المراقبة الحديثة وتعميمها على جميع الكليات والمنشآت التابعة للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا التوجه يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرًا إلى أن منظومة كاميرات المراقبة أصبحت أحد العناصر الأساسية في إدارة المؤسسات التعليمية الحديثة، لما توفره من دعم لجهود التأمين والمتابعة والحفاظ على الممتلكات العامة.

وقال الدكتور السيد قنديل، إن الجامعة بدأت بالفعل تنفيذ عدد من مشروعات تركيب وتطوير الكاميرات بمختلف المواقع الجامعية، على أن يتم استكمال تعميم المنظومة وفق خطة زمنية محددة تشمل جميع الكليات والمباني التعليمية والإدارية ومداخل ومخارج الحرم الجامعي.

وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال هذه المنظومة إلى رفع كفاءة المتابعة الميدانية، وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة، بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي وتطوير نظم الإدارة الذكية داخل الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن أعمال التنفيذ تتم بالتنسيق بين الإدارة الهندسية والإدارات المعنية، وفق أحدث المواصفات الفنية والتكنولوجية، بما يضمن جودة التشغيل والاستدامة وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة العاصمة تضع سلامة منتسبيها على رأس أولوياتها، وتعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي بما يتماشى مع معايير الجودة والتميز المؤسسي، ويعزز من مكانة الجامعة كبيئة تعليمية حديثة وآمنة ومحفزة على الإبداع والإنجاز.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مشروعات التطوير التي تنفذها الجامعة تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بجميع الخدمات والمنشآت الجامعية، بما يسهم في توفير تجربة تعليمية متكاملة تليق بطلاب الجامعة ومنسوبيها.

رئيس جامعة العاصمة جامعة العاصمة تطوير البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 الترم الثاني .. الآن بالدرجات

موعد مرتبات شهر يونيو 2026

بعد قرار تبكيرها.. موعد مرتبات شهر يونيو 2026 وحقيقة صرفها بالزيادة

امتحانات

رسميا إعلان نتيجة صفوف النقل إلكترونيا في الجيزة.. احصل عليها من هذا الرابط

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

السيدة واولادها

مشهد صادم أمام المقابر.. سيدة تحرض أبناءها بالدعاء علي والدهم.. الله يجحمك يا بابا

أرض نادي الزمالك

تحرك مفاجئ داخل البرلمان ضد الأوقاف بسبب أرض الزمالك .. تفاصيل

مصطفى بكري

مصطفى بكري يزف بشرى سارة بشأن تعديلات مرتقبة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء

تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لتفعيل البطاقة بعد الحذف

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل عقد الزواج يوم الجمعة مستحب؟.. حكم ترك صلاة الجمعة دون عذر.. ضوابط المرح مع الآخرين في الإسلام

صلاة الجماعة

هل تصح صلاة الإمام إذا تذكر أنه على غير وضوء؟ أمين الفتوى يجيب

أحدث ظهور للدكتور مبروك عطية

ألقى خطبة الجمعة.. أول ظهور للدكتور مبروك عطية بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية

بالصور

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟.. خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

سر عمل الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. 7 خطوات تضمن لكِ حبات مفلفلة وطعماً شهياً

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. 7 خطوات تضمن لكِ حبات مفلفلة وطعماً شهياً
سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. 7 خطوات تضمن لكِ حبات مفلفلة وطعماً شهياً
سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. 7 خطوات تضمن لكِ حبات مفلفلة وطعماً شهياً

أفضل أطعمة تساعد على النوم الهادئ ليلاً.. الخس والزبادي والموز الأرخص

أفضل أطعمة تساعد على النوم الهادئ ليلاً
أفضل أطعمة تساعد على النوم الهادئ ليلاً
أفضل أطعمة تساعد على النوم الهادئ ليلاً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد